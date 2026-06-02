Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше закінчити війну Росії проти України.

Бажано, щоб це сталося до зими, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов під час форуму Архітектура Безпеки 2026.

Буданов про закінчення війни в Україні

– Це доручення президента – якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я як керівник Офісу президента робитиму все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана, – зазначив глава ОП.

Буданов наголосив, що Україна має достатньо можливостей для досягнення поставленої мети. Проте він не виключив, що Росія може відмовитися від виконання домовленостей.

Зараз дивляться

Разом із тим очільник ОП зазначив, що наразі вже є “реальні ознаки для припинення бойових дій”.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим Андрій Юсов заявив, що Сили оборони, воєнно-політичне керівництво та дипломати докладають максимум зусиль для досягнення справедливого миру.

– Ми продовжуємо боротьбу стільки, скільки буде необхідно для того, щоб зупинити ворога. Ви бачите технологічні зміни, посилення роботи безпілотної компоненти в повітрі, на землі й у морі. Це дає свої результати так само, як і чисельні втрати російських окупантів на фронті щодня, – зазначив Юсов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про необхідність знайти дипломатичний шлях врегулювання війни та розпочати переговори з РФ до настання зими.

За його словами, з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. Президент вважає, що саме тому “існує вікно для переговорів”.

Раніше Кирило Буданов говорив, що переговорний процес між Україною та Росією не перебуває у глухому куті.

Робота над досягненням миру триває, хоча значна частина цього процесу залишається непублічною.

Буданов уточнив, що на найвищому рівні в переговорному процесі дійсно є пауза, однак технічні консультації продовжуються.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.