Грудень, 16 в 15:50

Країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Я вітаю домовленості щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину, – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

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На сайті Ради ЄС вказано, що узгоджений пакет включає низку заходів, спрямованих “на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії”.

Зокрема, санкції включатимуть:

Експортний контроль та обмеження

Рішення запроваджує нові заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Крім того, ЄС розширить заборону на експорт товарів і технологій, пов’язаних з авіацією та космонавтикою, щоб включити в обмеження авіаційні двигуни та їх частини. Відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії.

Банківський сектор

ЄС заморозить активи ще двох російських банків і додасть Російський банк розвитку регіонів до списку російських державних або контрольованих організацій, на які поширюється повна заборона на операції.

Мовлення

Рада ініціювала процес призупинення дії ліцензій на мовлення чотирьох росЗМІ: НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ і Перший канал. Зазначено, що вказані ЗМІ контролюються керівництвом РФ та використовуються для дезінформації та військової пропаганди.

Консалтингові сервіси

Сьогоднішніми рішеннями вводиться заборона на надання Російській Федерації послуг з реклами ЄС, маркетингових досліджень і опитування громадської думки, а також послуг з випробувань і технічної перевірки продукції.

Енергетичний і гірничодобувний сектори

ЄС розширить заборону, спрямовану на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, додатково заборонивши нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, окрім діяльності з видобутку корисних копалин і кар’єрів, пов’язаних із певною критичною сировиною.

Інше

Громадянам ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних або контрольованих юридичних осіб, організацій або органів, розташованих у Росії.

Окрім того, Рада ЄС розширила список індивідуальних санкцій, включивши до нього нових фізичних і юридичних осіб.

Наголошується, що жодний із санкційних заходів не стосується торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, включаючи пшеницю та добрива.

– З огляду на позицію ЄС щодо боротьби з відсутністю продовольчої безпеки в усьому світі, а також з метою уникнення збоїв у каналах оплати сільгосппродукції, було вирішено запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн