Січень, 12 в 14:53

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше заявив про можливість створення власної ядерної зброї, якщо ядерна загроза з боку Північної Кореї (КНДР) зростатиме.

Таку заяву він зробив під час засідання Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони країни.

Юн Сок Йоль не виключив і звернення до США з проханням передислокувати тактичну ядерну зброю на Корейський півострів. Політик уперше згадав про можливу розробку або розміщення ядерної зброї в своїй країні з моменту його інавгурації в травні минулого року.

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– Цілком можливо, що проблема загостриться, і наша країна перемістить тактичну ядерну зброю або побудує її самостійно. Якщо це станеться, нам не знадобиться багато часу, щоб мати її (ядерну зброю, – Ред.), враховуючи наші наукові та технологічні можливості, – наголосив Юн Сок Йоль.

Водночас він запевнив, що створення власної ядерної зброї поки що не є офіційною політикою Південної Кореї. Тобто це поки що гіпотетичні заяви. Натомість Сеул протистоятиме ядерній загрозі з боку КНДР шляхом зміцнення альянсу зі Сполученими Штатами.

В офісі президента Південної Кореї також запевнили, що країна наразі має намір дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

– Південна Корея не порушуватиме договір і продовжуватиме працювати разом зі Сполученими Штатами, щоб посилити розширене стримування Північної Кореї, – запевнили в офісі.

Варто зазначити, що США повністю вивезли ядерну зброю з території Південної Кореї в 1991 році, а натомість пообіцяли своєму союзнику “ядерну парасольку”. Згодом Сеул підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

У 1991 році була також підписана спільна декларація Південної Кореї та КНДР, в якій ці країни погодилися не випробовувати, не виробляти та не використовувати ядерну зброю. Однак Північна Корея порушила угоду, провівши шість ядерних випробувань з 2006 року.

А протягом останніх місяців Північна Корея пообіцяла розширити свій ядерний арсенал і погрожувала використати його проти південної країни-сусіда. Очікується, що КНДР може провести ще одне ядерне випробування вже в 2023 році.

Останнім часом Північна Корея посилила випробування ракет, деякі з яких були розроблені для доставки ядерних боєголовок.

Джерело: The Korea Times