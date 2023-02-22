Лютий, 22 в 9:13

Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадить нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб.

Про це пише WSJ із посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Зазначено, що санкції є частиною пакету заходів, який також передбачає оголошені на початку цього тижня 460 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

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– До нового пакета санкцій увійдуть низка російських губернаторів і членів родин російських урядовців. Також він охоплюватиме оборонні та супутні цілі, технологічні фірми та мережі, призначені для обходу вже запроваджених обмежень, – вказує видання.

Як додає WSJ, країни-члени ЄС тим часом обговорюють власний новий набір економічних заходів проти РФ, зокрема пропозиції щодо заборони російського імпорту на суму понад 11 мільярдів доларів і санкції проти іранських компаній, які постачають безпілотники до Росії.

21 лютого президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти РФ.

19 лютого Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів. Зокрема, до переліку потрапили члени наглядових рад і заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 людини.