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Хай говорить у Гаазі. Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в ООН

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Хай говорить у Гаазі. Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в ООН

Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє представництво Великої Британії в ООН у Twitter.

Зазначено, що Росія збирає неформальне засідання ООН щодо так званої “евакуації” українських дітей. На брифінг Москва запросила Марію Львову-Бєлову, ордер на арешт якої нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд через її участь у викраденні українських дітей.

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Лондон заявив, що заблокував трансляцію цієї зустрічі.

– Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі, – наголосили дипломати.

З 1 квітня поточного року Російська Федерація почала головування в Радбезі ООН.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

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