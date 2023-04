Хай говорить у Гаазі. Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в ООН

Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє представництво Великої Британії в ООН у Twitter.

Зазначено, що Росія збирає неформальне засідання ООН щодо так званої “евакуації” українських дітей. На брифінг Москва запросила Марію Львову-Бєлову, ордер на арешт якої нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд через її участь у викраденні українських дітей.

Лондон заявив, що заблокував трансляцію цієї зустрічі.

If Maria Lvova-Belova wants to give an account of her actions, she can do so in the Hague.

3/3

— UK at the UN ???????????????? (@UKUN_NewYork) April 4, 2023