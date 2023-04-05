Хай говорить у Гаазі. Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в ООН

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Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє представництво Великої Британії в ООН у Twitter.

Зазначено, що Росія збирає неформальне засідання ООН щодо так званої “евакуації” українських дітей. На брифінг Москва запросила Марію Львову-Бєлову, ордер на арешт якої нещодавно видав Міжнародний кримінальний суд через її участь у викраденні українських дітей.

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Лондон заявив, що заблокував трансляцію цієї зустрічі.

– Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі, – наголосили дипломати.

If Maria Lvova-Belova wants to give an account of her actions, she can do so in the Hague. 3/3 — UK at the UN ???????????????? (@UKUN_NewYork) April 4, 2023

З 1 квітня поточного року Російська Федерація почала головування в Радбезі ООН.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.