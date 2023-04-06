Квітень, 06 в 12:04

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий своїми проросійськими заявами, хворий на лейкемію.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Раніше у ЗМІ повідомили, що 86-річний Берлусконі був госпіталізований у Мілані. Згодом його виписку відклали на чотири дні, а ще пізніше експрем’єра поклали в реанімацію.

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Зазначено, що спершу проблеми з диханням у нього пов’язували з ускладненням пневмонії. Та як виявилося згодом, проблема не лише в цьому.

– Cільвіо Берлусконі має серйозне захворювання крові – лейкемією. Біль, який мучає його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму, – йдеться у повідомленні.

Восени 2020 року Берлусконі перехворів на коронавірусну інфекцію. Політик заразився під час поїздки на Сардинію, через вірус він провів у лікарні Сан-Раффале 10 днів.

Хвороба не минула без наслідків, у 2021 році Берлусконі кілька разів лежав у лікарні.

Що відомо про Берлусконі

Сільвіо Берлусконі відомий своєю проросійською позицією, він тричі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії з 1994-го до 2011 року.

У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

Того ж року Берлусконі разом із кремлівським диктатором Володимиром Путіним відвідував тимчасово окупований Крим. А вже після початку повномасштабної війни РФ проти України політик прямо називав Путіна своїм “хорошим другом”.

Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії. Власник контрольного пакета акцій холдингу Fininvest, який об’єднує приблизно 150 компаній, що діють практично в усіх сферах життя італійців. Був власником ФК Мілан з 1986-го до 2017 року.

Джерело: Corriere della Sera