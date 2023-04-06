Експрем’єр Італії Берлусконі в лікарні у важкому стані: у нього виявили лейкемію – ЗМІ
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий своїми проросійськими заявами, хворий на лейкемію.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Раніше у ЗМІ повідомили, що 86-річний Берлусконі був госпіталізований у Мілані. Згодом його виписку відклали на чотири дні, а ще пізніше експрем’єра поклали в реанімацію.
Зазначено, що спершу проблеми з диханням у нього пов’язували з ускладненням пневмонії. Та як виявилося згодом, проблема не лише в цьому.
– Cільвіо Берлусконі має серйозне захворювання крові – лейкемією. Біль, який мучає його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму, – йдеться у повідомленні.
Восени 2020 року Берлусконі перехворів на коронавірусну інфекцію. Політик заразився під час поїздки на Сардинію, через вірус він провів у лікарні Сан-Раффале 10 днів.
Хвороба не минула без наслідків, у 2021 році Берлусконі кілька разів лежав у лікарні.
Що відомо про Берлусконі
Сільвіо Берлусконі відомий своєю проросійською позицією, він тричі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії з 1994-го до 2011 року.
У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.
Того ж року Берлусконі разом із кремлівським диктатором Володимиром Путіним відвідував тимчасово окупований Крим. А вже після початку повномасштабної війни РФ проти України політик прямо називав Путіна своїм “хорошим другом”.
Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії. Власник контрольного пакета акцій холдингу Fininvest, який об’єднує приблизно 150 компаній, що діють практично в усіх сферах життя італійців. Був власником ФК Мілан з 1986-го до 2017 року.
Джерело: Corriere della Sera