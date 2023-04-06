Экс-премьер Италии Берлускони в больнице в тяжелом состоянии: у него обнаружили лейкемию — СМИ

Апрель, 06 в 12:04

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, известный своими пророссийскими заявлениями, болен лейкемией.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Ранее в СМИ сообщили, что 86-летний Берлускони был госпитализирован в Милане. Впоследствии его выписку отложили на четыре дня, а еще позже экс-премьера положили в реанимацию.

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Отмечено, что сначала проблемы с дыханием у него связывали с осложнением пневмонии. Но, как оказалось позже, проблема не только в этом.

— Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови — лейкемией. Боли, которые мучают его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму, — говорится в сообщении.

Осенью 2020 года Берлускони переболел коронавирусной инфекцией. Политик заразился во время поездки на Сардинию, из-за вируса он провел в больнице Сан-Раффале 10 дней.

Болезнь не прошла без последствий, в 2021 году Берлускони несколько раз лежал в больнице.

Что известно о Берлускони

Сильвио Берлускони известен своей пророссийской позицией, он трижды занимал должность премьер-министра Италии с 1994-го по 2011 год.

В июле 2015 года он был признан виновным в подкупе сенаторов с целью устранения правительства Романо Проди.

В том же году Берлускони вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным посещал временно оккупированный Крым. А уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины политик прямо называл Путина своим “хорошим другом”.

Берлускони – один из самых богатых медиамагнатов в Италии. Владелец контрольного пакета акций холдинга Fininvest, объединяющего примерно 150 компаний, действующих практически во всех областях жизни итальянцев. Был владельцем ФК Милан с 1986-го по 2017 год.

Источник: Corriere della Sera