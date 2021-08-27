Сільвіо Берлусконі госпіталізували до лікарні в Мілані

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі 26 серпня госпіталізували в лікарню Мілана. Відомо, що здоров’я політика перевірять через наслідки перенесеного коронавірусу.

84-річний італійський політик, який восени 2020 року перехворів на коронавірус, вже не вперше лягає до лікарны для планової перевірки.

Коронавірус у Сільвіо Берлусконі підтвердився 2 вересня 2020 року. Особистий лікар сказав, що його пацієнт заразився під час поїздки на Сардинію. У нього різко підскочила температура, але наступного дня стан покращився, і політик перебував на самоізоляції.

Однак хвороба не пройшла без наслідків. У 2021 році Берлусконі кілька разів лежав у лікарні: з 6 квітня до 1 травня, а потім знову повернувся в міланську лікарню в середині травня для подальших перевірок.

Джерело: rainews