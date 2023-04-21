У Конгресі США від 19 сенаторів та конгресменів, де усі є представниками Республіканської партії, був написаний лист до американського президента Джо Байдена із закликом зменшити військову допомогу Україні, щоб “швидше завершити війну”.

Відповідний лист був оприлюднений на сайті Сенату Конгреса США.

У листі президента Байдена закликають змінити дипломатичну стратегію, оскільки “з кожним новим пакетом допомоги та кожною новою зброєю, що надається Україні, ризик прямого конфлікту з Росією зростає”, вважають представники Конгресу.

Американські парламентарі закликають президента також припинити “необмежену допомогу Україні” зі сторони США та називають російсько-українську війну “проксі-війною”.

– Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення, – йдеться у листі.

Підписанти листа вказують, що враховуючи ті місяці, за які глава Білого дому вирішив поставити Україні танки Abrams, політичне керівництво США начебто налаштоване на те, що російсько-українська війна буде тривалою.

Законодавців також стурбовані реакцією Вашингтона на війну в Україні, оскільки, згідно з їх листом, допомога США допомога українським Збройним силам загрожує подальшою ескалацією та “не має так необхідної стратегічної ясності”, зокрема, стратегії завершення війни.

Американські конгресмени та сенатори додають, що США мають зосередитись на власній військовій готовності та економічній безпеці, а замість цього адміністрації американського президента начебто чинить шкоду платникам податків від “фінансування закордонної війни”.

– Запаси, на поповнення яких потрібні роки, Україна вичерпує за лічені тижні. Україна використовує більше артилерійських снарядів за місяць, ніж США можуть виробити за шість. Ми дали Україні більше Javelin, ніж можна виготовити за 4 роки, – йдеться у листі.

Автори листа також мають побоювання щодо можливого протистояння в Індо-Тихоокеанському регіоні найближчими роками, до якого армія США може виявитися “вкрай неготовою” через кількість озброєнь, які були надіслані Україні.

Законодавці також закликали Джо Байдена віддати перевагу дипломатичним зусиллям та виступити за закінчення війни шляхом переговорів.

Серед підписантів листа – Майк Лі, Елі Крейн, Марджорі Тейлор Грін, Джей Венс, Ренд Пол, Мері Міллер, Пол Госар, Метт Гетц, Ден Бішоп, Майк Коллінз та інші.

Як пише Голос Америки, сенатор Майк Лі поділився з цитатами представників двох організацій на підтримку оприлюдненого листа.

Так, Ден Колдуелл, віце-президент Центру відновлення Америки заявив:

– Відкрита підтримка України адміністрацією Байдена підвищила ризик прямого конфлікту з Росією, яка має ядерну зброю, і відвернула увагу від більш нагальних пріоритетів національної безпеки. Агресивна війна Росії проти України є аморальною, але насправді є викликом європейській безпеці. Тягар підтримки України мають нести передусім заможні європейські держави… У Центрі відновлення Америки аплодують цим членам Конгресу за те, що вони кинули виклик бездумній політиці адміністрації Байдена щодо України та вимагають, щоб американська зовнішня політика поставила американські інтереси на перше місце.

Зокрема, виконавчий директор організації Concerned Veterans for America Расс Дуерстайн заявив, що війна Росії проти України “тягнеться без кінця, що створює ядерний ризик та ризик ширшої регіональної ескалації”.

– Попри те, що Україна відважно боролася, мир залишається недосяжним… Безстрокова підтримка Америкою військових зусиль Києва не була прив’язана до реалістичної стратегії доведення бойових дій до кінця, прийнятного для українських та американських інтересів. Як чітко зазначено в цьому листі, наш поточний підхід є нежиттєздатним — Америка надсилає більше допомоги, ніж усі європейські країни та інституції разом узяті, незважаючи на те, що конфлікт відбувається на їхньому “задньому дворі”, – заявив він.

Раніше уряд США неодноразово наголошував, що має двопартійну і двопалатну підтримку обох партій Конгресу щодо допомоги Україні. Чимало американських парламентарів-республіканців також відстоюють підтримку України у питанні військової допомоги.

Представники Республіканської партії неодноразово приїздили із візитами до Києва під час повномасштабної війни, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Впливовий конгресмен-республіканець, очільник Комітету Палати представників з закордонних справ Майкл Маккол неодноразово вказував на необхідність однопартійців й надалі підтримувати Україну.

Минулого тижня в інтерв’ю NBC Маккол заявив, що найкращим засобом стримування Китаю, з яким у Сполучених Штатів останнім часом суттєво погіршились відносини через Тайвань, є поразка президента Росії Володимира Путіна в Україні.

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