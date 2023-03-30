Цей танк справді надихає. Заступник міністра оборони розповів про Leopard 2 і вправність українських танкістів
Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час візиту до Польщі високо оцінив якість німецького танка Leopard 2 та мотивацію українських військових опанувати цю техніку.
Про це повідомляє Military Media Center.
– Сила, потужність, хід і високий рівень захисту від ураження. Цей танк справді надихає, – сказав він.
За словами генерал-лейтенанта, так кажуть й українські військові, які отримують знання і навички управляти танком.
– Leopard 2 – це грізна зброя, яка в руках навчених наших захисників, наближатиме перемогу України над окупантом. Вірю в наших воїнів і пишаюся ними. Українські військові будуть ефективно застосовувати цю західну зброю в майбутніх битвах, – додав Павлюк.
Генерал-лейтенант і представники української делегації оглянули навчальні місця, тренажерні класи, зразки озброєння країн НАТО, а також поспілкувалися з нашими воїнами й закордонними інструкторами.
Павлюк вручив нагороди керівникам тренувальних курсів та подякував за їхню надважливу роботу.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.
Фото: Military Media Center