Цей танк справді надихає. Заступник міністра оборони розповів про Leopard 2 і вправність українських танкістів

Березень, 30 в 11:14

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час візиту до Польщі високо оцінив якість німецького танка Leopard 2 та мотивацію українських військових опанувати цю техніку.

Про це повідомляє Military Media Center.

– Сила, потужність, хід і високий рівень захисту від ураження. Цей танк справді надихає, – сказав він.

За словами генерал-лейтенанта, так кажуть й українські військові, які отримують знання і навички управляти танком.

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– Leopard 2 – це грізна зброя, яка в руках навчених наших захисників, наближатиме перемогу України над окупантом. Вірю в наших воїнів і пишаюся ними. Українські військові будуть ефективно застосовувати цю західну зброю в майбутніх битвах, – додав Павлюк.

Генерал-лейтенант і представники української делегації оглянули навчальні місця, тренажерні класи, зразки озброєння країн НАТО, а також поспілкувалися з нашими воїнами й закордонними інструкторами.

Павлюк вручив нагороди керівникам тренувальних курсів та подякував за їхню надважливу роботу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.

Фото: Military Media Center