Європейська комісія ухвалила Акт на підтримку виробництва боєприпасів щодо термінової доставки боєприпасів і ракет в Україну і допомоги державам-членам ЄС у поповненні їхніх запасів. В його рамках буде надано €500 млн на термінове зміцнення потенціалу оборонної промисловості ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Акт спрямований на нарощування виробничих потужностей ЄС і подолання поточного дефіциту боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів.

Він сприятиме розконсервації запасів державами-членами і спільним закупівлям боєприпасів.

У Єврокомісії кажуть, що пропозиція має бути ухвалена Європарламентом до літа.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що пакет фінансового посилення потрібен, зокрема, й тому, щоб підтримати Україну.

– Україна героїчно чинить опір жорстокому російському загарбнику. Ми залишаємося вірними нашій обіцянці підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Але хоробрі українські солдати потребують достатньої кількості військового обладнання для захисту своєї країни, – сказала вона.

Підтримка дозволить реалізувати посилення ЄС за трьома напрямами, додала вона.

– По-перше, держави-члени надають додаткові боєприпаси зі своїх наявних запасів за підтримки Європейського фонду миру в розмірі €1 млрд. По-друге, разом з державами-членами ми спільно закуповуватимемо більше боєприпасів для України – і для цього ми виділяємо додатковий €1 млрд. І сьогодні ми працюємо на третьому напрямі. Посилюємо і прискорюємо оборонне промислове виробництво боєприпасів в Європі, – заявила фон дер Ляєн.

Запропонований документ містить заходи з підтримки промислового зміцнення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, зокрема їхніх складових частин.

Фінансова підтримка надаватиметься у формі грантів на різні види діяльності, що сприятимуть зусиллям європейської оборонної промисловості, спрямованим на збільшення виробничих потужностей і подолання виявлених вузьких місць.

Фінансова підтримка надаватиметься заходам, що сприятимуть:

оптимізації, розширенню, модернізації, оновленню або перепрофілюванню наявних виробничих потужностей;

створенню нових виробничих потужностей;

створенню транскордонних промислових партнерств, зокрема через державно-приватні партнерства, спрямованих, наприклад, на забезпечення доступу до стратегічних компонентів або сировини чи створення їхніх запасів;

створення та забезпечення доступності зарезервованих виробничих потужностей на випадок надзвичайних ситуацій;

випробування або відновлення (для усунення застарілості) процесів з метою забезпечення придатності наявних боєприпасів і ракет до використання;

перекваліфікація і підвищення кваліфікації відповідної робочої сили.

Крім того, закон полегшить доступ до фінансування для компаній ЄС у сфері боєприпасів і ракет, можливо, через спеціальний фонд – Фонд розгортання. Цей фонд буде спрямований на підтримку підприємств у ланцюгах постачання боєприпасів і ракет для забезпечення доступу до державного і приватного фінансування з метою прискорення інвестицій, необхідних для збільшення виробничих потужностей.

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