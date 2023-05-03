Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів

Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Фото: Генштаб ЗСУ

Європейська комісія ухвалила Акт на підтримку виробництва боєприпасів щодо термінової доставки боєприпасів і ракет в Україну і допомоги державам-членам ЄС у поповненні їхніх запасів. В його рамках буде надано €500 млн на термінове зміцнення потенціалу оборонної промисловості ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Акт спрямований на нарощування виробничих потужностей ЄС і подолання поточного дефіциту боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів.

Він сприятиме розконсервації запасів державами-членами і спільним закупівлям боєприпасів.

У Єврокомісії кажуть, що пропозиція має бути ухвалена Європарламентом до літа.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що пакет фінансового посилення потрібен, зокрема, й тому, щоб підтримати Україну.

– Україна героїчно чинить опір жорстокому російському загарбнику. Ми залишаємося вірними нашій обіцянці підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Але хоробрі українські солдати потребують достатньої кількості військового обладнання для захисту своєї країни, – сказала вона.

Підтримка дозволить реалізувати посилення ЄС за трьома напрямами, додала вона.

– По-перше, держави-члени надають додаткові боєприпаси зі своїх наявних запасів за підтримки Європейського фонду миру в розмірі €1 млрд. По-друге, разом з державами-членами ми спільно закуповуватимемо більше боєприпасів для України – і для цього ми виділяємо додатковий €1 млрд. І сьогодні ми працюємо на третьому напрямі. Посилюємо і прискорюємо оборонне промислове виробництво боєприпасів в Європі, – заявила фон дер Ляєн.

Запропонований документ містить заходи з підтримки промислового зміцнення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, зокрема їхніх складових частин.

Фінансова підтримка надаватиметься у формі грантів на різні види діяльності, що сприятимуть зусиллям європейської оборонної промисловості, спрямованим на збільшення виробничих потужностей і подолання виявлених вузьких місць.

Фінансова підтримка надаватиметься заходам, що сприятимуть:

  • оптимізації, розширенню, модернізації, оновленню або перепрофілюванню наявних виробничих потужностей;
  • створенню нових виробничих потужностей;
  • створенню транскордонних промислових партнерств, зокрема через державно-приватні партнерства, спрямованих, наприклад, на забезпечення доступу до стратегічних компонентів або сировини чи створення їхніх запасів;
  • створення та забезпечення доступності зарезервованих виробничих потужностей на випадок надзвичайних ситуацій;
  • випробування або відновлення (для усунення застарілості) процесів з метою забезпечення придатності наявних боєприпасів і ракет до використання;
  • перекваліфікація і підвищення кваліфікації відповідної робочої сили.

Крім того, закон полегшить доступ до фінансування для компаній ЄС у сфері боєприпасів і ракет, можливо, через спеціальний фонд – Фонд розгортання. Цей фонд буде спрямований на підтримку підприємств у ланцюгах постачання боєприпасів і ракет для забезпечення доступу до державного і приватного фінансування з метою прискорення інвестицій, необхідних для збільшення виробничих потужностей.

Читайте також
Переговори про вступ України в ЄС можуть початися цього року – глава МЗС Чехії
Україна ЄС

Єврокомісія, ЄС, промисловість, Урсула фон дер Ляєн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Переговори про вступ України в ЄС можуть початися цього року – глава МЗС Чехії
Україна ЄС
Європейський парламент буде збільшувати підтримку України – Мецола
Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації визнав, що РФ розпалює ненависть до українців
Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Обмеження на 4 види продукції: в ЄС досягли домовленості щодо імпорту з України
Єврокомісія
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Квитків продано вже кілька тисяч: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя про концерт у Криму
Антитіла концерт у Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.05.2023)
Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.05.2023)
Єврокомісія надасть €500 млн фінансування компаніям ЄС для виробництва боєприпасів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь