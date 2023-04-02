Коли Молдова перестане енергетично залежати від РФ: відповідь Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна здатна упродовж двох років досягти енергетичної незалежності від РФ.
Про це повідомляє Moldova 1.
За її словами, інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність є дуже важливими для Молдови.
– Я думаю, що з енергетичного боку той факт, що ми нарощуємо цю незалежність і в якийсь момент взагалі перестанемо залежати від Російської Федерації, збільшує наші важелі впливу, зокрема й у цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту, – сказала вона.
Санду також додала, що Кишинів практично не залежить від російського газу.
– Нам потрібно інвестувати у відновлювані джерела енергії, в енергоефективність. Все це відбувається, це не можна зробити за пів року, але за два роки, коли ми завершимо проєкт Кишинів-Вулканешти, ми матимемо повну енергетичну незалежність від Російської Федерації, – наголосила президентка.
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, Росія намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України.
Джерело: Moldova 1