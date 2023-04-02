Коли Молдова перестане енергетично залежати від РФ: відповідь Санду

Квітень, 02 в 11:33

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна здатна упродовж двох років досягти енергетичної незалежності від РФ.

Про це повідомляє Moldova 1.

За її словами, інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність є дуже важливими для Молдови.

Зараз дивляться

– Я думаю, що з енергетичного боку той факт, що ми нарощуємо цю незалежність і в якийсь момент взагалі перестанемо залежати від Російської Федерації, збільшує наші важелі впливу, зокрема й у цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту, – сказала вона.

Санду також додала, що Кишинів практично не залежить від російського газу.

– Нам потрібно інвестувати у відновлювані джерела енергії, в енергоефективність. Все це відбувається, це не можна зробити за пів року, але за два роки, коли ми завершимо проєкт Кишинів-Вулканешти, ми матимемо повну енергетичну незалежність від Російської Федерації, – наголосила президентка.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, Росія намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України.

Джерело: Moldova 1