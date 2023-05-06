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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Польща вимагає від Євросоюзу ввести санкції на імпорт сільгосппродукції з РФ

Польща вимагає від Євросоюзу ввести санкції на імпорт сільгосппродукції з РФ
Фото: Pexels

Варшава хоче, щоб Європейський Союз запровадив санкцій проти Росії, які обмежать імпорт російської сільгосппродукції в Європи.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош.

За його словами, є неприпустимим, щоб Росія імпортувала сільськогосподарську продукцію в Євросоюз та називала це продовольчою безпекою.

– Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов’язані з імпортом української продукції до ЄС. Наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз розв’язуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України, – заявив представник Варшави при ЄС.

У п’яти країнах Євросоюзу, а саме Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі та Словаччини, з’явились проблеми щодо імпорту аграрної продукції з України через надмірну кількість цих продуктів, через що було запропоновано розширити перелік агропродукції з України, яка може прямувати через їхню територію лише транзитом. Список розширився соняшниковою олією, борошном, медом, цукром, яйцями, м’ясом, молоком та іншими продуктами.

Згодом Польща та Європейська комісія досягли домовленості щодо заборони імпорту низки видів агропродукції з України.

Джерело: PAP

ЄС, Польща, Росія, санкції, Санкції проти Росії
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