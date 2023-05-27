Китай заради металу дістає з-під води уламки затонулих кораблів Британії – Лондон обурений

Китай почав піднімати з морського дна затонулі у Другу світову війну військові кораблі заради металу. Про морські роботи китайців біля узбережжя Малайзії повідомив Військово-морський інститут США (USNI).

Повідомляється, що Китай використовує великий днопоглиблювальний кран, щоб зібрати металобрухт з уламків лінкора HMS Prince of Wales (52) і крейсера HMS Repulse. Обидва кораблі були потоплені 10 грудня 1941 року, через кілька днів після атаки на Перл-Гарбор. Затоплення цих двох суден призвело до загибелі 840 моряків.

В USNI зазначають, що про незаконну комерційну операцію китайців повідомив місцеву владу професійний дайвер Хазз Зайн. Раніше місцевий рибалка помітив земснаряд над місцями потоплення кораблів.

Зазначається, що китайці шукають високоякісну сталь, яку використовують для будівництва британських кораблів — її можна було використовувати у виробництві ядерної зброї та її випробуваннях.

Місце аварії кораблів розташоване в розширеній економічній зоні Малайзії. Тамтешня влада повідомила, що розслідує повідомлення про розкрадання кораблів і виявлення матеріалів на прибережному сміттєзвалищі, які могли їм належати.

У 2002 році британський уряд оголосив уламки кораблів офіційним військовим похованням, що загалом є загальноприйнятою міжнародною практикою для затонулих суден.

Музей Королівського флоту Великої Британії відреагував на дії китайців і назвав це очевидним вандалізмом.

– Ми засмучені та стурбовані очевидним вандалізмом з метою отримання особистої вигоди. Кораблі позначені як військові могили. Ми засмучені втратою військово-морської спадщини і тим впливом, що чинить цей факт на розуміння історії нашого флоту, – йдеться у заяві.

В USNI вказують, що за останні роки китайські комерсанти таким чином розграбували й остаточно знищили десятки затонулих кораблів.

Британська газета The Guardian повідомляла шість років тому, що під час цих операцій було знищено щонайменше 40 суден. Крім британських військових кораблів, у тих же водах біля Індонезії та Сінгапуру лежать уламки 40 австралійських, нідерландських та японських військових і торговельних кораблів.

Джерело: USNI

Фото: Imperial War Museums

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