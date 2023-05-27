Китай ради металла достает из-под воды обломки затонувших кораблей Британии – Лондон возмущен

Китай начал поднимать с морского дна затонувшие во Вторую мировую войну военные корабли ради металла. О морских работах китайцев у побережья Малайзии сообщил Военно-морской институт США (USNI).

Сообщается, что Китай использует большой дноуглубительный кран, чтобы собрать металлолом из обломков линкора HMS Prince of Wales (52) и крейсера HMS Repulse. Оба корабля были потоплены 10 декабря 1941 года, через несколько дней после атаки на Перл-Харбор. Затопление этих двух судов привело к гибели 840 моряков.

В USNI отмечают, что о незаконной коммерческой операции китайцев сообщил местным властям профессиональный дайвер Хазз Зайн. Ранее местный рыбак заметил земснаряд над местами потопления кораблей.

Отмечается, что китайцы ищут высококачественную сталь, которую используют для строительства британских кораблей — ее можно было использовать в производстве ядерного оружия и его испытаниях.

Место крушения кораблей расположено в расширенной экономической зоне Малайзии. Тамошние власти сообщили, что расследуют сообщения о хищении кораблей и обнаружении материалов на прибрежной свалке, которые могли им принадлежать.

В 2002 году британское правительство объявило обломки кораблей официальным военным захоронением, что в целом является общепринятой международной практикой для затонувших судов.

Музей Королевского флота Великобритании отреагировал на действия китайцев и назвал это очевидным вандализмом.

— Мы расстроены и обеспокоены очевидным вандализмом с целью получения личной выгоды. Корабли обозначены как военные могилы. Мы огорчены потерей военно-морского наследия и тем влиянием, которое оказывает этот факт на понимание истории нашего флота, — говорится в заявлении.

В USNI указывают, что за последние годы китайские коммерсанты подобным образом разграбили и окончательно уничтожили десятки затонувших кораблей.

Британская газета The Guardian сообщала шесть лет назад, что во время этих операций было уничтожено не менее 40 судов. Кроме британских военных кораблей, в тех же водах возле Индонезии и Сингапура находятся обломки 40 австралийских, нидерландских и японских военных и торговых кораблей.

Источник: USNI

Фото: Imperial War Museums

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.