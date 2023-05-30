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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США збирають інформацію про атаку безпілотників у Росії – ЗМІ

дрон у Москві
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки збирають інформацію про атаку безпілотника в Москві. У США наголошують, що не підтримують атаки в Російській Федерації.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США, який побажав залишитися анонімним, у коментарі виданню CNN.

РФ звинуватила Україну в атаці безпілотників на Москву, проте Україна свою пряму причетність до інциденту заперечує.

Радник Нацбезпеки США розкритикував Росію за нічну атаку проти Києва – це вже 17-та за останній місяць.

– Ми були зосереджені на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території. Це саме те, що ми зробили. Росія продовжує свої жорстокі атаки проти народу України, – сказав він.

Американський посадовець зазначає, що саме Росія почала цю неспровоковану війну проти України. На його думку, РФ може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з території України, замість того, щоби щодня здійснювати жорстокі атаки проти місцевого населення.

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дрон у Москві

Джерело: CNN
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, США, США-Україна
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