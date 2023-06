Треба вибрати когось іншого: в РФ вперше заговорили про заміну Путіна – розвідка Британії

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що нещодавня різка риторика власника ПВК Вагнера Євгена Пригожин надихає російських опозиційних діячів порушувати заборонені теми, зокрема про зміну влади в Кремлі.

Вони мають на увазі виступ 27 травня на федеральному телеканалі НТВ опозиційного політика Бориса Надєждіна, який закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

– Надєждін був активним критиком війни з моменту вторгнення, але це, ймовірно, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку, – наголошує британська розвідка.

За їхніми даними, за останні 15 місяців у РФ запровадили обмеження свободи слова, небачені з радянських часів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/aYbi30X5w8

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J7RAahdeyL

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 1, 2023