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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Треба вибрати когось іншого: в РФ вперше заговорили про заміну Путіна – розвідка Британії

володимир путін
Фото: Getty Images

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що нещодавня різка риторика власника ПВК Вагнера Євгена Пригожин надихає російських опозиційних діячів порушувати заборонені теми, зокрема про зміну влади в Кремлі.

Вони мають на увазі виступ 27 травня на федеральному телеканалі НТВ опозиційного політика Бориса Надєждіна, який закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

– Надєждін був активним критиком війни з моменту вторгнення, але це, ймовірно, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку, – наголошує британська розвідка.

За їхніми даними, за останні 15 місяців у РФ запровадили обмеження свободи слова, небачені з радянських часів.


Очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін днями в ефірі НТВ заявив, що “треба обрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною та вибудує нормальні стосунки з європейськими країнами”, чим викликав шок і обурення пропагандистів-ведучих.

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Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Путін, ПВК Вагнера, Розвідка, Російська агресія, Російська пропаганда, Росія
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