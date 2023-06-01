Треба вибрати когось іншого: в РФ вперше заговорили про заміну Путіна – розвідка Британії
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що нещодавня різка риторика власника ПВК Вагнера Євгена Пригожин надихає російських опозиційних діячів порушувати заборонені теми, зокрема про зміну влади в Кремлі.
Вони мають на увазі виступ 27 травня на федеральному телеканалі НТВ опозиційного політика Бориса Надєждіна, який закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.
– Надєждін був активним критиком війни з моменту вторгнення, але це, ймовірно, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку, – наголошує британська розвідка.
За їхніми даними, за останні 15 місяців у РФ запровадили обмеження свободи слова, небачені з радянських часів.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 June 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J7RAahdeyL
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 1, 2023
Очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін днями в ефірі НТВ заявив, що “треба обрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною та вибудує нормальні стосунки з європейськими країнами”, чим викликав шок і обурення пропагандистів-ведучих.
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