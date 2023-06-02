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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Генерал США розповів, чому для контрнаступу ЗСУ важливіші танки, ніж F-16

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США  сказав, що сучасні танки допоможуть Україні забезпечити вогневу міць і силу та відіграти важливу роль у майбутньому контрнаступі.

За його словами, танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу – здатність використовувати їх матиме фундаментальне значення для успіху України.

Близько 400 українських військовослужбовців нещодавно розпочали навчання на американських танках M1A1 Abrams. Процес триватиме близько 12 тижнів. Близько половини військовослужбовців вчаться керувати танками, тоді як інша половина вчитиметься обслуговувати складну західну систему.

США зобов’язалися передати Україні 31 танк Abrams. Інші країни вже надіслали свої бойові танки: Велика Британія – Challenger 2, а Німеччина – Leopard 2.

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На думку Міллі, танки працюватимуть у координації з артилерією, піхотою та іншими підрозділами, коли почнеться контрнаступ.

– Якщо згадати Другу світову війну, то деякі з найбільших бронетанкових битв відбувалися переважно на території України, – сказав він.

Щодо передання Україні американських винищувачів F-16 або інших сучасних бойових літаків, то, за словами Міллі, це радше довгостроковий план з оснащення України сучасними військово-повітряними силами.

Генерал згоден, що Україні потрібні модернізовані військово-повітряні сили. Але для створення таких ВПС потрібно багато часу, зусиль і грошей.

Росія має сотні винищувачів і бомбардувальників четвертого і п’ятого покоління, які перевершують за чисельністю застарілий український авіафлот.

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Генерал США розповів, чому для контрнаступу ЗСУ важливіші танки, ніж F-16

Від самого початку війни, замість того, щоб намагатися конкурувати з Росією в небі, союзники надали Україні наземні системи протиповітряної оборони, сказав Міллі.

Передання систем ППО виявилося ефективним, оскільки це не дало змоги Росії встановити панування в повітрі над Україною.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Винищувач F-16, контрнаступ, США
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