Атака на Київ відбулася пізно ввечері 6 листопада. Росіяни спрямували на столицю балістичні ракети.

Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV.

Атака на Київ 6 листопада: які наслідки

У Києві лунає багато вибухів на тлі балістичної атаки.

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Перед цим Повітряні сили заявили про рух шести балістичних ракет на Київ.

О 22:48 КМДА попередила про червоний рівень повітряної тривоги та балістичну загрозу.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готують нову масовану атаку на енергетичну та транспортну інфраструктуру України.

За його словами, удар може відбутися найближчим часом.

У розвідці зазначили, що ворог може атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.

Президент закликав українців подбати про себе на тлі балістичної загрози.

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