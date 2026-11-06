Атака на Київ 6 листопада: столиця під атакою балістики
Атака на Київ відбулася пізно ввечері 6 листопада. Росіяни спрямували на столицю балістичні ракети.
Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV.
Атака на Київ 6 листопада: які наслідки
У Києві лунає багато вибухів на тлі балістичної атаки.
Перед цим Повітряні сили заявили про рух шести балістичних ракет на Київ.
О 22:48 КМДА попередила про червоний рівень повітряної тривоги та балістичну загрозу.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готують нову масовану атаку на енергетичну та транспортну інфраструктуру України.
За його словами, удар може відбутися найближчим часом.
У розвідці зазначили, що ворог може атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.
Президент закликав українців подбати про себе на тлі балістичної загрози.