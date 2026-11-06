Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у Збройних силах України. Над цими рішеннями він працює спільно з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Про це глава держави заявив у п’ятницю, 6 листопада.

Зеленський анонсував кадрові зміни у ЗСУ

– Непросто, але ми маємо вийти на дипломатичний трек – рухатись до закінчення війни. Ми координуємось з партнерами. Україна робить все, щоб мир був. Ще одне. Ми готуємо рішення з головнокомандувачем (Михайлом Драпатим, – Ред.) – кадрові рішення в Збройних силах України, – зазначив президент у Зеленський.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд у Генеральному штабі.

Зараз дивляться

Очільники структурних підрозділів мали до 2 жовтня надати інформацію про офіцерів і генералів, які від 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань.

26 серпня Володимир Зеленський заявив, що позиції Сил оборони у Донецькій області мають посилити два оновлені угруповання. Командування ними доручили Героям України Денису Прокопенку та Андрію Білецькому.

9 вересня стало відомо, що командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління у ЗСУ — угруповання військ Центр.

На це угруповання покладено відповідальність за оборону більшої частини Донецької області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.