США взаємодіють з Україною для збору інформації щодо підриву Каховської ГЕС – Кірбі

Адміністрація президента Сполучених Штатів уважно стежить за ситуацією навколо підриву Каховської ГЕС та взаємодіє з офіційним Києвом у зборі докладної інформації, щоб зробити остаточні висновки.

Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Ми працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації, але ми не можемо сказати остаточно, що сталося на даний момент, – заявив він.

Джон Кірбі додав, що те, що зрозуміло остаточно, і що у Білому домі “можуть точно сказати”, так це те, що “збитки, завдані українському народу і регіону, будуть значними”.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому додав, що руйнування матиме серйозні наслідки не лише для українців, але й для енергетичної безпеки України.

Він сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи вплине це на майбутній контрнаступ України, який має на меті відвоювати територію, контрольовану Росією.

Джон Кірбі зазначив, що територія навколо дамби була незаконно захоплена Росією.

– Неспровокована війна Росії в Україні має руйнівний вплив на український народ і принесла йому жахливі страждання, – сказав Кірбі.

Кірбі додав, що адміністрація Байдена у майбутньому може оприлюднити більше інформації про те, хто, на думку США, стоїть за руйнуванням дамби.

– Ми все ще намагаємося зібрати інформацію і розмовляємо з українцями, – сказав він.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Українська влада вже визнала, що гідроелектростанція відновленню не підлягає.

Наразі триває евакуація людей із декількох затоплених населених пунктів.

Джерело : The Washington Post

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