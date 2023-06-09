Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Горить 10 цистерн: в Уфі на базі пально-мастильних матеріалів сталася пожежа
У російській Уфі горять 10 цистерн із паливом у районі залізниці.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Площа займання становить 300 кв.м.
– Горить база ПММ (пально-мастильних матеріалів. – Ред.). Мінус 10 цистерн із паливом в районі залізниці, – йдеться у пабліках.
Про причини пожежі поки що не відомо.
Нагадаємо, що вночі 5 червня у Бєлгородській області РФ пролунав вибух на енергооб’єкті. Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про начебто атаку дрона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: місцеві пабліки
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