Малиновская Ангелина, редактор ленты
Горит 10 цистерн: в Уфе на базе горюче-смазочных материалов произошел пожар
В Уфе горят 10 цистерн с топливом в районе железной дороги.
Об этом пишут местные паблики.
Площадь возгорания составляет 300 кв.
— Горит база ГСМ (горюче-смазочных материалов. — Ред.). Минус 10 цистерн с топливом в районе железной дороги, — говорится в пабликах.
О причинах пожара пока неизвестно.
Напомним, что ночью 5 июня в Белгородской области РФ прогремел взрыв на энергообъекте. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о якобы атаке дрона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: местные паблики
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