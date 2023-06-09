Горит 10 цистерн: в Уфе на базе горюче-смазочных материалов произошел пожар

В Уфе горят 10 цистерн с топливом в районе железной дороги.

Об этом пишут местные паблики.

Площадь возгорания составляет 300 кв.

— Горит база ГСМ (горюче-смазочных материалов. — Ред.). Минус 10 цистерн с топливом в районе железной дороги, — говорится в пабликах.

О причинах пожара пока неизвестно.

Напомним, что ночью 5 июня в Белгородской области РФ прогремел взрыв на энергообъекте. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о якобы атаке дрона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: местные паблики

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.