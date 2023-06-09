Іран допомагає Росії будувати завод із виробництва безпілотників – Білий дім

Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, щоб забезпечити стабільні постачання зброї для війни проти України.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Співробітники американської розвідки вважають, що завод у російській особливій економічній зоні Алабуга може бути введений в експлуатацію на початку наступного року.

За словами Кірбі, офіційні особи США встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим безпілотники через Каспійське море з Амірабада в Махачкалу, а потім окупанти використовують їх проти України.

Станом на травень Росія отримала з Ірану сотні бойових дронів, а також обладнання, пов’язане з виробництвом безпілотників.

– Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану і міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викривати та припиняти цю діяльність, зокрема ділитися нею з громадськістю — і ми готові зробити більше, – сказав Кірбі.

У Білому домі зазначили, що Іран також отримує зброю із Росії.

Іран прагне закупити у РФ додаткову військову техніку, зокрема ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки ЯК-130.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.