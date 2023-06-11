У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України

Поліція Польщі затримала трьох осіб за крадіжку чотирьох ящиків боєприпасів з потягу, який охороняли солдати НАТО. Ящики, які, ймовірно, перевозились в Україну, були знайдені, і польська влада підтвердила, що жоден з боєприпасів не пропав.

Про це пишуть польські ЗМІ, зокрема TVN, PAP, Gazeta Wyborcza, Wydarzenia та RFM 24.

Наразі залишається невстановленим, які саме боєприпаси були викрадені, кому вони належать і куди перевозилися. Водночас провідний польський телеканал TVN повідомляє з власних джерел, що боєприпаси були американськими і що їх перевозили в Україну.

З моменту вторгнення Росії в Україну Польща стала головним хабом для військової техніки, що перевозиться в Україну. США також розширили свою військову присутність в Польщі за цей період.

Ящики зникли в неділю з вагона поїзда, що стояв на станції у Венглинці, невеликому містечку на заході Польщі, за 20 км від кордону з Німеччиною. У середу вранці їх знайшли затопленими у ставку в селі Старий Венглінець, менш ніж за 4 км від станції.

У поліції Польщі заявили, що усі боєприпаси на місці.

Policjanci z Pieńska (Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu @DPolicja) w Starym Weglińcu k. Zgorzelca ujawnili i odzyskali skradzione z pociągu specjalnego 4 skrzynie z zawartoscia amunicji. Na chwilę obecną nie stwierdzono braków amunicji. — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) June 7, 2023

Речник поліції Маріуш Цярка підтвердив Польському агентству преси (PAP), що ящики з боєприпасами були викрадені з потягу, який охороняли американські солдати.

– Три ящики були запечатані без ознак втручання у вміст, а один ящик був відкритий, але містив повний комплект боєприпасів… Ми забезпечили безпеку цих ящиків, – сказав пан Цярка.

У районній прокуратурі також підтвердили затримання трьох осіб, але поки що відмовилися надавати подальші подробиці.

– Наразі із затриманими проводяться слідчі дії. Прокуратура зможе надати більше інформації після завершення процесуальних дій із затриманими, – повідомив PAP прессекретар Томаш Чуловський.

У заяві, надісланій TVN, прокуратура також повідомила, що крадіжку виявили залізничні охоронці під час обходу поїзда, коли він перебував на станції у Венглинці.

Минулого року, коли Польща стала хабом для продукції, що перевозиться в Україну, польська влада звернулася до громадськості із закликом не публікувати в Інтернеті зображення або іншу інформацію, пов’язану з перевезенням обладнання через територію країни.

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