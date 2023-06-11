Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Світ
Потребує перевірки
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України

У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Фото: СБУ

Поліція Польщі затримала трьох осіб за крадіжку чотирьох ящиків боєприпасів з потягу, який охороняли солдати НАТО. Ящики, які, ймовірно, перевозились в Україну, були знайдені, і польська влада підтвердила, що жоден з боєприпасів не пропав.

Про це пишуть польські ЗМІ, зокрема TVN, PAP, Gazeta Wyborcza, Wydarzenia та RFM 24.

Наразі залишається невстановленим, які саме боєприпаси були викрадені, кому вони належать і куди перевозилися. Водночас провідний польський телеканал TVN повідомляє з власних джерел, що боєприпаси були американськими і що їх перевозили в Україну.

З моменту вторгнення Росії в Україну Польща стала головним хабом для військової техніки, що перевозиться в Україну. США також розширили свою військову присутність в Польщі за цей період.

Ящики зникли в неділю з вагона поїзда, що стояв на станції у Венглинці, невеликому містечку на заході Польщі, за 20 км від кордону з Німеччиною. У середу вранці їх знайшли затопленими у ставку в селі Старий Венглінець, менш ніж за 4 км від станції.

У поліції Польщі заявили, що усі боєприпаси на місці.

Речник поліції Маріуш Цярка підтвердив Польському агентству преси (PAP), що ящики з боєприпасами були викрадені з потягу, який охороняли американські солдати.

– Три ящики були запечатані без ознак втручання у вміст, а один ящик був відкритий, але містив повний комплект боєприпасів… Ми забезпечили безпеку цих ящиків, – сказав пан Цярка.

У районній прокуратурі також підтвердили затримання трьох осіб, але поки що відмовилися надавати подальші подробиці.

– Наразі із затриманими проводяться слідчі дії. Прокуратура зможе надати більше інформації після завершення процесуальних дій із затриманими, – повідомив PAP прессекретар Томаш Чуловський.

У заяві, надісланій TVN, прокуратура також повідомила, що крадіжку виявили залізничні охоронці під час обходу поїзда, коли він перебував на станції у Венглинці.

Минулого року, коли Польща стала хабом для продукції, що перевозиться в Україну, польська влада звернулася до громадськості із закликом не публікувати в Інтернеті зображення або іншу інформацію, пов’язану з перевезенням обладнання через територію країни.

Читайте також
Польща закриває кордон для фур із Росії та Білорусі з 1 червня
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України

Підтримка України, поїзд, Польща, потяги, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримає від Британії £16 млн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
У Конгресі США внесли резолюцію із закликом надати Україні ATACMS
ATACMS
37 пунктів і 400 років в’язниці: Трампа обвинувачують у справі про секретні документи США
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Системи Hawk та боєприпаси до Patriot: США виділили ЗСУ пакет допомоги на $2,1 млрд
MIM-104 Patriot
Угорщину треба виключити з НАТО, якщо Орбан хоче шантажувати блок – польський генерал
Віктор Орбан
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Робота для переселенців: як знайти, навчитися і влаштуватися
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
У Польщі пограбували потяг, який, ймовірно, перевозив боєприпаси США для України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь