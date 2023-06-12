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Валентина Летяк, редакторка стрічки

США пропонують розширити Радбез ООН без права вето для нових членів – WP

США пропонують розширити Радбез ООН без права вето для нових членів – WP
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розробляє план реформування Радбезу ООН, щоб відновити довіру до організації, пише The Washington Post.

За даними видання, представниця Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже проводить консультації з дипломатами 193 країн-членів щодо розширення Радбезу, про яке можуть оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку цієї осені.

Пропозиція США полягає у включенні до РБ шести постійних членів без надання їм права вето. У такий спосіб Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються, і врахувати розчарування нездатністю ООН стримувати глобальні конфлікти.

З моменту створення Організації Об’єднаних Націй після Другої світової війни США, Франція, Велика Британія, Китай і Радянський Союз (пізніше Росія, – Ред.) як п’ять постійних членів Радбезу користувалися правом вето з питань війни і миру. Члени РБ, що змінюються на ротаційній основі, не мають таких повноважень.

Байден наполягає на реформі, незважаючи на небажання авторитетних держав поступатися своїм традиційним впливом.

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш 21 травня під час саміту G7 визнав, що Радбез не виконує своїх функцій, тому необхідно його реформувати.

За його словами, перед обличчям економічних потрясінь, спричинених пандемією й російським вторгненням в Україну, він не зміг виконати своїх зобов’язань перед світовим співтовариством.

Джерело: The Washington Post
Білий дім, Війна в Україні, Джо Байден, ООН, Радбез ООН, Російська агресія, США
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