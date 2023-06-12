США пропонують розширити Радбез ООН без права вето для нових членів – WP

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розробляє план реформування Радбезу ООН, щоб відновити довіру до організації, пише The Washington Post.

За даними видання, представниця Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже проводить консультації з дипломатами 193 країн-членів щодо розширення Радбезу, про яке можуть оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку цієї осені.

Пропозиція США полягає у включенні до РБ шести постійних членів без надання їм права вето. У такий спосіб Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються, і врахувати розчарування нездатністю ООН стримувати глобальні конфлікти.

З моменту створення Організації Об’єднаних Націй після Другої світової війни США, Франція, Велика Британія, Китай і Радянський Союз (пізніше Росія, – Ред.) як п’ять постійних членів Радбезу користувалися правом вето з питань війни і миру. Члени РБ, що змінюються на ротаційній основі, не мають таких повноважень.

Байден наполягає на реформі, незважаючи на небажання авторитетних держав поступатися своїм традиційним впливом.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 21 травня під час саміту G7 визнав, що Радбез не виконує своїх функцій, тому необхідно його реформувати.

За його словами, перед обличчям економічних потрясінь, спричинених пандемією й російським вторгненням в Україну, він не зміг виконати своїх зобов’язань перед світовим співтовариством.

Джерело : The Washington Post

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