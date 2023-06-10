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Рада закликала ООН визнати підрив Каховської ГЕС російським терактом

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з підривом російськими військами Каховської ГЕС.

За законопроєкт №9375 проголосували 265 народних депутатів. Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

– Підрив греблі Каховської гідроелектростанції став продовженням російської політики геноциду українського народу та черговою промовистою відповіддю Кремля політикам держав, які закликають до мирних перемовин із Російською Федерацією на будь-яких умовах, – йдеться у додатку до законопроєкту.

Верховна рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, ООН та інші міжнародні організації рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській ГЕС та визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а її дії – екоцидом та геноцидом українського народу.

Раніше в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей.

Про це сказав речник організації, коментуючи критику з боку президента Володимира Зеленського щодо недостатнього залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

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Верховна Рада, Каховська ГЕС, ООН
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