Рада закликала ООН визнати підрив Каховської ГЕС російським терактом

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з підривом російськими військами Каховської ГЕС.

За законопроєкт №9375 проголосували 265 народних депутатів. Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

– Підрив греблі Каховської гідроелектростанції став продовженням російської політики геноциду українського народу та черговою промовистою відповіддю Кремля політикам держав, які закликають до мирних перемовин із Російською Федерацією на будь-яких умовах, – йдеться у додатку до законопроєкту.

Верховна рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, ООН та інші міжнародні організації рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській ГЕС та визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а її дії – екоцидом та геноцидом українського народу.

Раніше в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей.

Про це сказав речник організації, коментуючи критику з боку президента Володимира Зеленського щодо недостатнього залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.