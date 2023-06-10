Рада закликала ООН визнати підрив Каховської ГЕС російським терактом
Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з підривом російськими військами Каховської ГЕС.
За законопроєкт №9375 проголосували 265 народних депутатів. Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
– Підрив греблі Каховської гідроелектростанції став продовженням російської політики геноциду українського народу та черговою промовистою відповіддю Кремля політикам держав, які закликають до мирних перемовин із Російською Федерацією на будь-яких умовах, – йдеться у додатку до законопроєкту.
Верховна рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, ООН та інші міжнародні організації рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на Каховській ГЕС та визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а її дії – екоцидом та геноцидом українського народу.
Раніше в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей.
Про це сказав речник організації, коментуючи критику з боку президента Володимира Зеленського щодо недостатнього залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова