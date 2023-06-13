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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Брехня про війну і не тільки: Франція викрила російську кампанію з дезінформації

Париж, Франція
Фото: Pixabay

У Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які просочувалися у публікації відомих французьких ЗМІ.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Франції у вівторок, 13 червня.

Для цього використовувалися фальшиві інтернет-сторінки, що імітують сайти ЗМІ та урядові сайти, а також сотні фальшивих вебадрес у соціальних мережах, що поширюються офіційними російськими державними акаунтами, для поширення дезінформації про війну.

Як зазначили у звіті французької Служби нагляду й захисту від іноземних цифрових втручань (VIGINUM), основною метою кампанії є використання “неправдивих і підступних тактик” для дискредитації політики Заходу щодо кількох тем: війни, озброєнь, біженців і санкцій.

– Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну, яку веде Росія, – заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

Про що йдеться у звіті?

  • у період із червня 2022 року до травня 2023 року 355 вебдоменів імітували сайти ЗМІ в Європі, Америці та на Близькому Сході для публікації проросійського контенту, пов’язаного з війною;
  • у Франції чотири ЗМІ стали мішенню для 58 фейкових статей, серед яких були газети Le Monde і Figaro;
  • в одному випадку сайт, схожий на сайт МЗС Франції, збрехав про “податок на безпеку” для допомоги Україні;
  • французька влада виявила понад 160 сторінок у Facebook, які опублікували понад 600 посилань на схожі фальшиві вебсторінки та статті.

У звіті вказується на причетність до цієї кампанії кількох громадян Росії, котрі, як стверджується, відповідальні за створення фальшивих URL-адрес. У звіті також зазначається, що кампанія залишається активною, попри її попереднє викриття і заходи, вжиті компаніями Meta і Twitter.

Видання France 24 пише, що західні держави гостро занепокоєні активізацією дезінформаційних російських кампаній і намаганнями Москви вплинути на громадську думку в усьому світі щодо її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що Франція вже кілька років б’є на сполох через ймовірні російські дезінформаційні кампанії у франкомовних регіонах Африки, особливо там, де діє російська група бойовиків із ПВК Вагнера.

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Джерело: CNN, France24
Російська пропаганда, Росія, Фейкові новини, Франція
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