Ложь о войне и не только: Франция разоблачила российскую кампанию по дезинформации

Во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые просачивались в публикации известных французских СМИ.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции во вторник, 13 июня.

Для этого использовались фальшивые интернет-страницы, имитирующие сайты СМИ и правительственные сайты, а также сотни фальшивых веб-адресов в социальных сетях, распространяемых официальными российскими государственными аккаунтами, для распространения дезинформации о войне.

Как отметили в отчете французской Службы надзора и защиты от иностранных цифровых вмешательств (VIGINUM), основной целью кампании является использование “ложных и коварных тактик” для дискредитации политики Запада по нескольким темам: войны, вооружений, беженцев и санкций.

— Франция осуждает эти действия, недостойные постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Французские власти тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы победить гибридную войну, которую ведет Россия, — заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

О чем говорится в отчете?

в период с июня 2022-го по май 2023 года 355 веб-доменов имитировали сайты СМИ в Европе, Америке и на Ближнем Востоке для публикации пророссийского контента, связанного с войной;

во Франции четыре СМИ стали мишенью для 58 фейковых статей, среди которых были газеты Le Monde и Figaro;

в одном случае сайт, похожий на сайт МИД Франции, солгал о “налоге на безопасность” для помощи Украине;

французские власти обнаружили более 160 страниц в Facebook, которые опубликовали более 600 ссылок на подобные фальшивые веб-страницы и статьи.

В отчете указывается на причастность к этой кампании нескольких граждан России, которые, как утверждается, ответственны за создание фальшивых URL-адресов. В отчете также отмечается, что кампания остается активной, несмотря на ее предыдущее разоблачение и меры, принятые компаниями Meta и Twitter.

Издание France 24 пишет, что западные государства остро обеспокоены активизацией дезинформационных российских кампаний и попытками Москвы повлиять на общественное мнение во всем мире относительно ее полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечается, что Франция уже несколько лет бьет тревогу из-за вероятных российских дезинформационных кампаний во франкоязычных регионах Африки, особенно там, где действует российская группа боевиков из ЧВК Вагнера.

Источник : CNN, France24

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