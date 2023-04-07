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Факти / Україна / Суспільство

Комітет Ради підтримав закон, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
пара закоханих чоловіків
Фото: Unsplash

Комітет молоді та спорту у Верховній Раді підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства і рекомендував його для ухвалення Верховною Радою в першому читанні.

Про це повідомили нардепи, зокрема авторка законопроєкту Інна Совсун та Дмитро Гурін.

— Комітет молоді та спорту тільки що підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства №9103 і рекомендував його для ухвалення Верховною Радою в першому читанні. Це відбулось вкрай неочікувано для мене, – написав Гурін.

Він зауважив, що цей комітет не є головним для законопроєкту, але підкреслює важливість прецеденту, який, за словами нардепа, демонструє, що уяви про гомофобію в парламенті перебільшені.

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За даними Совсун, законопроєкт підтримали троє депутатів: Андрій Кожем’якін, Ольга Саладуха та Жан Беленюк. Вона зазначила, що один нардеп висловився проти, а ще один утримався.

На початку березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби.

Законопроєкт передбачає можливість реєстрації цивільних партнерств, чим можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

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