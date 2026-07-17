Новий прем’єр-міністр Сергій Корецький обговорив із президентом Володимиром Зеленським призначення виконувача обов’язків міністра закордонних справ України.

Андрій Сибіга стане в.о. міністра закордонних справ України

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело та заяву глави держави, тимчасово очолити МЗС може Андрій Сибіга.

За даними співрозмовника видання, у Міністерстві закордонних справ також планують кадрові зміни на рівні заступників міністра.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що наразі посади очільників МЗС та Міністерства оборони залишаються вакантними. Кандидатури на ці посади вносить президент, після чого їх окремо розглядає Верховна Рада.

Варто зауважити, що Андрій Сибіга очолює Міністерство закордонних справ України з 5 вересня 2024 року. Тоді Верховна Рада призначила його міністром 258 голосами.

До цього, з 12 квітня 2024 року, він був першим заступником міністра закордонних справ.

Такі кадрові зміни відбуваються на тлі відставки Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки та як наслідок всього складу уряду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.