В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Уже з 19 липня вступники зможуть подати заяви до закладів вищої освіти.

Цьогоріч багатьох абітурієнтів чекає неприємна новина, адже у низці українських вишів помітно зросла вартість контракту. За окремими спеціальностями ціна вже перевищує 100 тис. грн на рік.

Факти ICTV з’ясували, скільки коштує навчання в університетах у 2026 році.

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Вартість вищої освіти в Україні у 2026 році

Оскільки вступна кампанія ще триває, остаточних даних про те, які університети стануть найпопулярнішими у 2026 році, поки що немає. Таку статистику оприлюднять уже після завершення прийому заяв.

Тому для порівняння ми скористалися результатами вступної кампанії 2025 року.

У 2025 році найбільшу кількість заяв від абітурієнтів отримали:

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет Львівська політехніка;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Державний торговельно-економічний університет.

Саме в цих закладах Факти ICTV порівняли вартість навчання та з’ясували, скільки доведеться заплатити студентам, які вступатимуть на бакалаврат.

Ціна навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка

У Львівському національному університеті ім. Івана Франка ціна навчання залежить від обраної спеціальності. Різниця між окремими освітніми програмами сягає понад 35 тис. грн.

Однією з найдоступніших є програма Біологія та здоров’я людини. За рік на денній формі студентам доведеться заплатити 51 400 грн.

Якщо ж обрати Готельно-ресторанну справу, то контракт коштуватиме 69 100 грн.

До найдорожчих належить Інженерія програмного забезпечення. Тут доведеться викласти 86 700 грн за рік. Таку ж суму потрібно сплатити студентам факультету іноземних мов, які навчатимуться за програмою Переклад.

Не менш дорогими залишаються спеціальності факультету міжнародних відносин. Зокрема, Міжнародні економічні відносини, Міжнародна комерція та підприємництво, а також інші освітні програми цього факультету коштують 86 700 грн на рік.

Вартість навчання у вузах України у 2026 році: ціни у Львівській політехніці

У Національному університеті Львівська політехніка цього року також оновили ціни на контракт.

Залежно від спеціальності, ціна навчання в одному з найпопулярніших технічних університетів країни становить від 50 до майже 100 тис. грн на рік.

Найдорожчою освітньою програмою стали Комп’ютерні науки та системи штучного інтелекту, а ціна навчання сягнула майже 100 тис. грн за рік.

За спеціальністю Інженерія програмного забезпечення майбутнім студентам доведеться сплачувати 90 тис. грн на рік.

Серед найдоступніших залишаються Цивільна безпека, Образотворче мистецтво та Історія. Навчання за цими напрямами коштує близько 52 тис. грн на рік.

Скільки коштує навчання у ЗВО 2026: КНУ ім. Тараса Шевченка

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка вартість навчання також залежить від спеціальності.

Наприклад, майбутні вчителі української мови та літератури, платитимуть 54 600 грн на рік.

За природничими спеціальностями ціна становить 61 800 грн.

Для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з кіно та телемистецтвом, контракт коштуватиме 84 400 грн.

Однією з найдорожчих програм є Англійська філологія та дві іноземні мови з викладанням англійською мовою. За рік такого навчання доведеться заплатити 119 100 грн.

Яка ціна на навчання в університеті 2026: КПІ ім. Ігоря Сікорського

У Національному технічному університеті України КПІ ім. Ігоря Сікорського навчання на бакалавраті коштує від 50 до 80 тис. грн на рік.

Найдорожчими залишаються інженерні спеціальності, де контракт коштує 73-80 тис. грн.

Для студентів, які оберуть ІТ-напрями або Кібербезпеку, вартість навчання коливається від 65 до 80 тис. грн за рік.

Гуманітарні спеціальності дешевші, адже тут за рік навчання доведеться сплатити приблизно 60-70 тис. грн.

Вартість вищої освіти в Україні 2026: Державний торговельно-економічний університет

У Державному торговельно-економічному університеті ціни на контракт нижчі, ніж у більшості інших вишів із цього списку.

Так, за освітніми програмами Економіка та Міжнародна економіка студентам потрібно заплатити 55 тис. гривень за рік навчання.

Якщо ж вступник обере Інженерію програмного забезпечення, навчання коштуватиме 50 тис. гривень на рік.

Популярністю серед абітурієнтів користуються і приватні заклади вищої освіти. Зокрема, багато вступників щороку обирають Київську школу економіки, Український католицький університет та Американський університет у Києві.

Ці виші приваблюють сучасними освітніми програмами, міжнародними партнерствами та можливістю навчатися за західними стандартами.

Проте вартість контрактного навчання не всім по кишені, адже вона значно вища, ніж у більшості державних університетів України.

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