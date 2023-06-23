Неподалік від затонулого Титаніка знайшли уламки зниклого батискафа Titan, усі пасажири – загинули

Дистанційно керований апарат, спрямований із канадського судна на дно океану, виявив “поле уламків” поруч із Титаніком.

Про це повідомила Берегова охорона США у Twitter, додавши, що експерти “оцінюють отриману інформацію”.

Як з’ясувалося згодом, було знайдено хвостовий конус підводного апарата Titan, заявив контрадмірал Берегової охорони США Джон Могер.

За словами Могера, сьогодні вранці з судна Horizon Artic виявили хвостовий конус підводного апарату Titan приблизно за 1600 футів від носа затонулого Титаніка.

Було також виявлено додаткові уламки, що відповідає катастрофічній втраті камери тиску. Повідомляється про загальну кількість у п’ять великих уламків.

Родичів пасажирів батискафа Titan було негайно повідомлено, додав він.

Наразі неможливо дістати уламки з дистанційно керованих апаратів, як і неможливо витягти п’ять тіл, що були на борту, які можуть бути і зовсім не знайдені, заявили в Береговій охороні США.

Наразі залишається невідомим, чому, як і коли сталася трагедія.

Експерт із рятувальних операцій повідомив BBC, що уламки, знайдені в зоні пошуку Титана, були “посадковою рамою” і “задньою кришкою” зниклого судна.

Зникнення апарата Titan

Підводний апарат Titan розміром із фургон, керований американською компанією OceanGate Expeditions, почав двогодинний спуск о 8 годині ранку в неділю, 18 червня, але втратив зв’язок зі своїм судном підтримки.

За даними компанії, підводний апарат вирушив у дорогу із запасом повітря на 96 годин, що означає, що кисень був вичерпаний до ранку четверга, якщо припустити, що до того моменту він залишався цілим.

Рятувальники та родичі п’яти пасажирів Titan відчули надію, коли в середу Берегова охорона США повідомила, що канадські пошукові літаки зафіксували підводні шуми за допомогою гідролокаційних буїв раніше того самого дня і у вівторок.

Але пошуки за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів у місцях виявлення шумів не дали результатів, і офіційні особи попередили, що звуки могли виходити не від Titan.

Підводні екскурсії до Титаніка

Корабель Титанік, затонулий 1912 року під час свого першого рейсу після зіткнення з айсбергом, унаслідок чого загинуло понад 1500 осіб, лежить приблизно за 1450 км на схід від Кейп-Кода, штат Массачусетс, і за 640 км на південь від Сент-Джонса, Ньюфаундленд.

Глибоководна екскурсія Titan до затонулого корабля здійснила туристичну пригоду, за яку компанія OceanGate бере $250 тис. з людини.

Згодом, 19 червня, стало відомо, що в Атлантичному океані зник безвісти підводний апарат, який доставляв людей до місця загибелі Титаніка.

Серед пасажирів були британський мільярдер і шукач пригод, 58-річний Геміш Гардінг і 48-річний бізнес-магнат пакистанського походження Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином Сулеманом, які є громадянами Великої Британії.

На борту також перебували французький океанограф і провідний експерт по Титаніку, 77-річний Поль-Анрі Наржоле і Стоктон Раш, американський засновник і виконавчий директор компанії OceanGate. Раш одружений з нащадком двох жертв Титаніка.

– Ми чекаємо з тривогою, ми майже не спимо, – сказав Матьє Йоганн, редактор у його видавництві Harper Collins.

Шон Лієт, який очолює компанію, що спільно володіє судном підтримки Polar Prince, заявив, що всі протоколи були дотримані до того, як підводний апарат втратив зв’язок.

– На підводному апараті все ще є засоби життєзабезпечення, і ми будемо зберігати надію до самого кінця, – сказав Літ, виконавчий директор компанії Miawpukek Horizon Maritime Services.

Питання про безпеку Titan було порушено 2018 року на симпозіумі експертів підводної індустрії та в судовому позові, поданому колишнім керівником морських операцій компанії OceanGate, який було врегульовано наприкінці того ж року.

Навіть якби Titan було виявлено, його вилучення було б пов’язане з величезними логістичними труднощами.

Якби підводному апарату вдалося повернутися на поверхню, виявити його у відкритому морі було б складно, а зовні він закритий на болти, тож люди, які перебувають у ньому, не зможуть вийти без сторонньої допомоги.

Якщо Titan перебуває на дні океану, рятувальникам довелося б боротися з величезним тиском і повною темрявою на такій глибині. Британський експерт з Титаніка Тім Малтін сказав, що на морському дні буде “практично неможливо провести рятувальну операцію між підводними човнами”.

Також може бути важко знайти Titan серед уламків.

– Якщо ви бачили поле уламків Титаніка, там буде тисяча різних об’єктів такого розміру. Це може виявитися нескінченним завданням, – сказав Джеймі Прінгл, судовий геофізик з Університету Кіла у Великій Британії.

Джерело : BBC

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