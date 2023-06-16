”Бавовна” в РФ: у Курську вночі загорівся склад із пухом

У російському Курську рятувальники гасять пожежу на складі з пухом.

Спалах на складі стався о пів на третю ночі 16 червня.

Місцеві стверджують, що перед пожежею чули “хлопок”.

РосЗМІ навіть припускали, що дрон атакував вежу стільникового зв’язку, але впав на будівлю підприємства Бел-поль.

Площа займання, за свідченням МНС Росії, охопила близько 2 тис. кв. м.

До ранку понад 40 рятувальникам із допомогою 10 одиниць техніки вдалось локалізувати пожежу.

Інформація про постраждалих буцімто не надходила.

Джерело: МНС Росії

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