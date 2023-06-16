Тетяна Забожко, редакторка стрічки
”Бавовна” в РФ: у Курську вночі загорівся склад із пухом
У російському Курську рятувальники гасять пожежу на складі з пухом.
Спалах на складі стався о пів на третю ночі 16 червня.
Місцеві стверджують, що перед пожежею чули “хлопок”.
РосЗМІ навіть припускали, що дрон атакував вежу стільникового зв’язку, але впав на будівлю підприємства Бел-поль.
Площа займання, за свідченням МНС Росії, охопила близько 2 тис. кв. м.
До ранку понад 40 рятувальникам із допомогою 10 одиниць техніки вдалось локалізувати пожежу.
Інформація про постраждалих буцімто не надходила.
Джерело: МНС Росії
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