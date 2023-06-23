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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наша пісня гарна й нова: російський дипломат окупував ділянку в Австралії – його не можуть виселити

російський дипломат захопив частинку землі в Австралії
Фото: Getty Images

У Канберрі російський дипломат самовільно зайняв ділянку, де планувалося побудувати нове посольство Росії. Втім, уряд Австралії наклав вето на цей план з міркувань безпеки і ухвалив закон, який Москва нині намагається скасувати у Вищому суді Австралії.

Ім’я російського дипломата не озвучується. За даними ЗМІ, він поставив на захопленій ділянці переносну будівлю, в якій мешкає вже кілька днів.

Поліція Австралії спостерігає за ним, але не може затримати та виселити через дипломатичний імунітет у чоловіка.

Посольство Росії відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ про те, що чоловік, якого бачили з цигаркою біля переносної будівлі, є російським дипломатом.

Втім, згодом російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на посольство РФ повідомило, що співробітники дипмісії дійсно перебувають на території ділянки в технічному будівельному вагончику. Водночас, у російському відомстві заявили, що це не “захоплення ділянки”.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе описав російського дипломата як “якогось хлопця, що стоїть на холоді на траві в Канберрі”. Цей “хлопець”, наполягав Албанезе, “не є загрозою нашій національній безпеці”.

15 червня стало відомо, що влада Австралії зупинила будівництво нового посольства Росії безпосередньо поблизу будівлі парламенту в Канберрі.

Албанезе пояснив, що це рішення ґрунтується на дуже чітких рекомендаціях з питань безпеки щодо ризику, який становить нова російська присутність у безпосередній близькості до будинку парламенту.

Влада Австралії наголошувала, що йдеться не про заборону на присутність російського дипломатичного представництва в Канберрі, а лише про будівництво посольства поруч із парламентом країни.

У Росії рішення Австралії назвали “недружнім кроком”. Договір оренди з Росією було укладено у 2008 році на 99 років, проте за цей час російська сторона не розпочала будівельних робіт.

Джерело: AP News
Австралія, Будівництво, Посольство РФ, Росія
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