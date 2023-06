На тлі контрнаступу ЗСУ Пригожин розкручує конфлікт із Міноборони РФ – британська розвідка

Власник російської ПВК Вагнер Євген Пригожин намагається підірвати авторитет Міністерства оборони РФ, вважають у розвідці британського оборонного відомства.

Там нагадали про його учорашню заяву про те, що він очікує відповіді від Міноборони щодо власного варіанту “контракту” для найманців, який він передав відомству три дні тому.

Такою була реакція Пригожина на ультиматум російського оборонного відомства – усі “добровольчі формування” мають підписати з ним контракти до 1 липня.

Тон ватажка російських найманців, на думку британських розвідників, став однозначно конфронтаційним, а його дії в російському Міноборони, ймовірно, вважають “неприємними” на тлі протидії українському контрнаступу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 June 2023.

