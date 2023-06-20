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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На тлі контрнаступу ЗСУ Пригожин розкручує конфлікт із Міноборони РФ – британська розвідка

На тлі контрнаступу ЗСУ Пригожин розкручує конфлікт із Міноборони РФ – британська розвідка
Фото: Depositphotos

Власник російської ПВК Вагнер Євген Пригожин намагається підірвати авторитет Міністерства оборони РФ, вважають у розвідці британського оборонного відомства.

Там нагадали про його учорашню заяву про те, що він очікує відповіді від Міноборони щодо власного варіанту “контракту” для найманців, який він передав відомству три дні тому.

Такою була реакція Пригожина на ультиматум російського оборонного відомства – усі “добровольчі формування” мають підписати з ним контракти до 1 липня.

– Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передання підвищує ставки і, ймовірно, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва, – вважають в розвідці Міноборони Великої Британії.

Тон ватажка російських найманців, на думку британських розвідників, став однозначно конфронтаційним, а його дії в російському Міноборони, ймовірно, вважають “неприємними” на тлі протидії українському контрнаступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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