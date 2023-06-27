Притулок вагнерівців у Білорусі може виявитися для них пасткою – ISW

Розміщення бойовиків Вагнера на території Білорусі може виявитися пасткою для найманців.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, напередодні російське опозиційне видання Верстка повідомило, що білоруська влада будує кілька нових таборів для розміщення вагнерівців у Білорусі. В Осиповичах Могильовської області вже ведеться будівництво бази площею 24 тис. кв. км для 8 тис. бойовиків групи Вагнера.

База в Осиповичах не становить безпосередньої загрози для України, оскільки розташована за 200 км від міжнародного кордону Білорусі з Україною. Наприклад, розміщення вагнерівців у Гомельській або Брестській областях на кордоні з Україною було б набагато тривожнішим.

Путін раніше заявив, що дозволяє бойовикам виїхати в Білорусь і запевнив, що дотримається своєї обіцянки. Але, як вважають аналітики, ця обіцянка досить сумнівна. Кремль, найімовірніше, вважатиме вагнерівців, які підуть за Пригожиним до Білорусі, зрадниками.

Підрозділи ПВК Вагнера в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від екстрадиції в Росію, наприклад, якщо Путін відмовиться від своїх слів і звинуватить бойовиків у державній зраді.

Раніше власник ПВК Вагнер Євген Пригожин прокоментував свій невдалий бунт.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, для чого ватажок ПВК Вагнера хотів дійти до Москви та що далі відбуватиметься в Росії.

Джерело : ISW

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