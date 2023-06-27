Виступ Путіна лише підтвердив, наскільки він нікчемний: що диктатор сказав у зверненні

Російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до громадян РФ, в якому вчергове звинуватив Київ та Захід. Він стверджує, що переважна більшість бійців Вагнера – це патріоти батьківщини (начебто Росії), яких використовували втемну.

У бурхливій заяві Путін заявив, що Захід хоче, щоб російські солдати вбивали один одного. Водночас кремлівський диктатор наголосив, що організатори заколоту (очевидно, організованого очільником приватної військової компанії Вагнер Євгеном Пригожиним та його найманцями) нібито будуть притягнуті до відповідальності та що заколот є “злочинною діяльністю, яка спрямована на ослаблення країни”.

Журналісти звернули увагу на те, що, попри вільне просування вагнерівців, Путін все одно заявив, що нібито “збройний заколот у будь-якому разі було б придушено, а будь-який шантаж і смута приречені на провал”.

– Виступ Путіна, який, за словами Пєскова (прессекретаря президента РФ, – Ред.), мав “без перебільшення, визначити долю Росії”, лише підтвердив, наскільки нікчемний він. Сенс? Про що це? Навіщо це? Кожен наступний крок Путіна після ранку 24 червня все більш і більш кволий, ніж попередній, – так коментує звернення російського диктатора український військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Пізніше Пєсков сказав виданню The Bell, що нібито не говорив фразу про те, що звернення Путіна “визначить долю Росії”. Він виступив зі спростуванням уже після звернення президента РФ.

Президент РФ запропонував бійцям Вагнера підписати контракт із Міноборони, повернутися додому або вирушити до Білорусі. Фактично всі три шляхи означають розпуск ПВК Вагнер.

Водночас Путін подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за його зусилля.

Сам Лукашенко виступить завтра і відповість на запитання журналістів. Білоруські державні ЗМІ зазначають, що тут не йдеться про екстрене звернення, як було з Путіним.

Сьогодні Євген Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт. Він вийшов на зв’язок та пояснив, що сталося.

За словами Пригожина, він нібито не мав на меті повалення кремлівського режиму, а лише висловлював протест через “знищення” терористичної організації ПВК Вагнер.

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