Білий дім знає про потреби ЗСУ та продовжує допомагати у контрнаступі – Кірбі

Адміністрація президента США Джо Байдена каже, що перші етапи контрнаступу України не мають тих темпів, яких очікували від ЗСУ, але підтвердила, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку у вигляді тренувань, обладнання та порад.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час пресбрифінгу.

– Ми перебуваємо в постійному контакті, як я вже сказав, з нашими українськими колегами. Вони тримають нас в курсі – і ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм у контрнаступі, чи то через навчання, а як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригад, чи то через надання додаткових можливостей і, звичайно, порад та інформації. Ми продовжуємо надавати їм підтримку під час проведення цих наступальних операцій, але куди вони підуть і як швидко – це вже буде залежати від них самих, – заявив він у п’ятницю журналістам.

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив у п’ятницю, що повільніший темп є “частиною природи війни”.

– Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів. Це буде дуже важко. Це буде дуже довго, і це буде дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу, – сказав Міллі в п’ятницю в Національному пресклубі у Вашингтоні, якого цитує CNN.

Міллі наголосив, що цей контрнаступ для українців є “буквально боротьбою за їхнє життя”.

– Так, звичайно, все йде трохи повільно, але це частина природи війни, – пояснив він.

Минулого тижня західні ЗМІ писали, що, на думку офіційних осіб, контрнаступ “не виправдовує очікувань на жодному з фронтів”, а російські лінії оборони виявилися добре укріпленими, що ускладнює прорив українських військ через них. Крім того, російські війська успішно підривають українську бронетехніку за допомогою ракетних ударів і мін, а також більш ефективно застосовують авіацію. За словами одного західного чиновника, українські війська виявляються “вразливими” перед мінними полями, а російські війська “компетентні” в їх захисті.

Щодо контрнаступу, Кірбі визнав, що українські сили “досягли певного прогресу – і вони самі говорили про те, що це не так багато, як їм хотілося б, але знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, і будемо продовжувати це робити”.

Він відмовився назвати часові рамки щодо того, як довго можна очікувати продовження конфлікту.

Міллі також сказав, що США “думають” про надання касетних боєприпасів Україні “протягом тривалого часу”, але він не знає, чи рішення вже ухвалено.

У четвер CNN повідомила, що адміністрація Байдена серйозно розглядає можливість схвалення передання касетних боєголовок Києву, а остаточне рішення очікується незабаром від Білого дому.

Джерело : CNN

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