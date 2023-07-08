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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Португалія стала 23-ю країною, яка уклала декларацію про членство України в НАТО

Антоніу Кошта
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили спільну декларацію щодо членства України в НАТО.

Як повідомив сайт Офісу президента, це сталося під час телефонної розмови 8 липня.

Зазначається, що Португалія виступає за євроатлантичну інтеграцію України, коли для цього “з’являться відповідні умови”. Також держава підтримує вступ України до Європейського Союзу.

— Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на вирішення всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, – йдеться в документі.

У декларації прем’єр Португалії підтвердив, що його країна готова брати участь у післявоєнному відновленні та відбудові українських територій.

Португалія стала 23-ю державою, що уклала подібну декларацію з Україною.

Нагадаємо, 6 липня прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков та президент України Володимир Зеленський підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Декларація засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, НАТО, Португалія, Україна
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