У Ростові пролунали вибухи, росіяни кажуть про роботу ППО і пошкодження

У Ростовській області РФ пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО і пошкодження будівель.

Губернатор області Василь Голубєв каже, що нібито було збито ракету в районі міста Донецьк Ростовської області.

За його словами, уламками частково пошкоджено дві будівлі, люди не постраждали.

Раніше у районі міста Керч, що в тимчасово окупованому Криму, пролунав вибух.

Фото: соцмережі

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