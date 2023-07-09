Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Ростові пролунали вибухи, росіяни кажуть про роботу ППО і пошкодження
У Ростовській області РФ пролунали вибухи, росіяни заявили про роботу ППО і пошкодження будівель.
Губернатор області Василь Голубєв каже, що нібито було збито ракету в районі міста Донецьк Ростовської області.
За його словами, уламками частково пошкоджено дві будівлі, люди не постраждали.
Раніше у районі міста Керч, що в тимчасово окупованому Криму, пролунав вибух.
Фото: соцмережі
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