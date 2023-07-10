Експерт пояснив відмінність американських касетних боєприпасів від російських

США готуються передати Україні касетні боєприпаси для ствольної артилерії калібру 155 мм. Це активно реактивний снаряд. Він має низку переваг перед російськими касетними боєприпасами.

Про це вчора, 9 липня, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Павло Нарожний.

– Його вистрілює звичайна гаубиця, у снаряді вмикається реактивний двигун і він летить на відстань 30 км. Це більше за радіус дії, практично на межі максимальної відстані, на яку може стріляти російська артилерія. Якщо порівняти його з касетним боєприпасом 9М27К для Урагана, у ньому міститься 30 мін суббоєприпасів, а в американському боєприпасі міститься 88 мін, тобто їх за кількістю більше. У російському касетному боєприпасі міни виключно протипіхотні, – сказав він.

Експерт пояснив, як визначити, що Росія використовувала касетний боєприпас:

На місці його використання залишаються дуже характерні пошкодження. Машини або сталеві ворота чи паркани стають як друшляк, дуже велика кількість дрібних отворів. На них дуже добре помітно, що були використані саме касетні боєприпаси.

В американських боєприпасах всього 88 гранат і з них 24 – кумулятивної дії, тобто проти броні – БТР, БМП, танків тощо. Тобто це – універсальний боєприпас, який знищить і піхоту, й бронетехніку, що перебуває в його зоні дії.

– За влучання одного такого снаряда калібру 155 мм виходить коло приблизно 200-250 метрів діаметром, у якому все буде засіяно дрібними мінами, а коли там перебуватиме піхота – якщо не вбито, то поранено буде практично всіх у радіусі дії цього снаряда, – уточнив Нарожний.

Він констатував, що цей снаряд дуже ефективний проти живої сили. Хоч вона буде на відкритій місцевості, хоч захована в окопах або бліндажах. Пошкодження очікуються досить серйозні.

Ще одна відмінність – російські боєприпаси вкрай низькі за якістю. У них не вибухає близько 20-30% суббоєприпасів. А в американському не вибухає 1,5-2%.

– Під час нашого наступу вони нам дадуть те, чим ми будемо ефективно знищувати піхоту, яка зараз обороняє лінію Суровікіна в Запорізькій і трохи Херсонській областях України. Всі ті так звані “визволителі” на цій лінії оборони загинуть із великою ймовірністю, – підсумував Павло Нарожний.

Він зазначив, що в новому пакеті допомоги від США Україна отримає касетні боєприпаси DPICM. Їхнє передання є абсолютно законним і виправданим, оскільки Конвенцію про касетні боєприпаси, підписану 2008 року, у США, Росії та Україні не імплементували. Дальність цих касетних боєприпасів становить 29 км, за умови, якщо вони вистрілюються з використанням артилерії.

Нагадаємо, американські військові заявили, що їхні касетні боєприпаси мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Фото: REUTERS

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