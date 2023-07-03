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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Танки Leopard 1A5 від Німеччини та Данії найближчими тижнями будуть в Україні – Пісторіус

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Найближчими тижнями Україна отримає від Німеччини та Данії десятки бойових танків Leopard 1A5 у межах військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

За його словами, нині Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в межах Євросоюзу.

– Десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною і Данією, прибудуть в Україну найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі €2,7 млрд, який містить подальше вкрай необхідне озброєння, таке, як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, – розповів Пісторіус.

Він також нагадав, що німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових.

Танки Leopard 1A5 від Німеччини та Данії найближчими тижнями будуть в Україні – Пісторіус

У травні виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільне з Німеччиною передання Україні 80 танків Leopard 1.

Версія Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю. Вона оснащена комп’ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 із тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Мадрид найближчим часом передасть Києву чотири бойові танки Leopard 2.

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Джерело: Rzeczpospolita

Війна в Україні, Німеччина, Танки для України, Україна
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