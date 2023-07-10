Контрнаступ на Мелітопольському напрямку й обстріл Берислава: 502-й день війни
Чи реальна загроза ядерного удару й теракту на ЗАЕС – пояснення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський припустив, наскільки реальною є загроза ядерного удару з боку РФ, а також прокоментував ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
Глава держави вважає, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться до використання ядерної зброї.
Зеленський посилається на інформацію ГУР Міноборони України, в якому стверджують, що РФ могла замінувати ЗАЕС для стримування контрнаступу ЗСУ.
У червні Україна виробила більше снарядів, ніж за минулий рік
У червні 2023 року українські підприємства випустили більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.
Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Водночас він заявив, в України попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва власних боєприпасів.
Аналітик пояснив, чи зміниться єдність Заходу після рішення США передати ЗСУ касетні боєприпаси
Дуже малоймовірно, що рішення США надати ЗСУ касетні боєприпаси порушить єдність західної підтримки України, але майже напевно це стане темою гарячої дискусії за лаштунками на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.
Так вважає військовий аналітик Шон Белл. На його думку, країни НАТО, які заборонили касетну зброю, будуть дуже незадоволені рішенням США надати відповідне озброєння Україні.
Раніше касетна зброя була центральним компонентом військового арсеналу багатьох країн. До появи високоточної зброї було дуже складно вдарили по рухливій цілі, наприклад, танку. Проте касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними проти таких цілей.
Водночас після їхнього використання залишаються нерозірвані боєприпаси на землі, що призводить до десятків тисяч жертв серед цивільного населення протягом десятиліть після військового конфлікту. Внаслідок цього понад 120 країн заборонили цю зброю, однак Росія, Україна та США не підписали цю заборону.
США проводили серію попередніх довідок, щоб пояснити та виправдати рішення, приділяючи особливу увагу скрутному становищу України та потенціалу цієї зброї, щоб допомогти уможливити довгоочікуваний прорив російської оборонної лінії.
Президент Байден також наголосив, що сучасні касетні боєприпаси мають дуже низький рівень псування, таким чином зменшуючи основний ризик, пов’язаний із застарілою зброєю.
Байден прибув до Британії, щоб обговорити касетні боєприпаси для ЗСУ
Президент США Джо Байден прибув до Великої Британії для обговорення ситуації в Україні з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.
Джо Байден спочатку зустрінеться з Сунаком на Даунінг-стріт. Це перша зустріч лідерів після рішення президента США надіслати Україні касетні боєприпаси.
Прем’єр-міністр Сунак заявив, що Велика Британія не заохочує використання цього озброєння. Вона є одним із підписантів конвенції про заборону бомб.
Пізніше Байден зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом III та обговорить кліматичну кризу у Віндзорському замку. А наступного дня Байден і Сунак приєднаються до інших лідерів на саміті НАТО в Литві.
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська