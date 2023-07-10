Контрнаступ на Мелітопольському напрямку й обстріл Берислава: 502-й день війни

10 Липня, 0:11

Аналітик пояснив, чи зміниться єдність Заходу після рішення США передати ЗСУ касетні боєприпаси

Дуже малоймовірно, що рішення США надати ЗСУ касетні боєприпаси порушить єдність західної підтримки України, але майже напевно це стане темою гарячої дискусії за лаштунками на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Так вважає військовий аналітик Шон Белл. На його думку, країни НАТО, які заборонили касетну зброю, будуть дуже незадоволені рішенням США надати відповідне озброєння Україні.

Раніше касетна зброя була центральним компонентом військового арсеналу багатьох країн. До появи високоточної зброї було дуже складно вдарили по рухливій цілі, наприклад, танку. Проте касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними проти таких цілей.

Водночас після їхнього використання залишаються нерозірвані боєприпаси на землі, що призводить до десятків тисяч жертв серед цивільного населення протягом десятиліть після військового конфлікту. Внаслідок цього понад 120 країн заборонили цю зброю, однак Росія, Україна та США не підписали цю заборону.

США проводили серію попередніх довідок, щоб пояснити та виправдати рішення, приділяючи особливу увагу скрутному становищу України та потенціалу цієї зброї, щоб допомогти уможливити довгоочікуваний прорив російської оборонної лінії.

Президент Байден також наголосив, що сучасні касетні боєприпаси мають дуже низький рівень псування, таким чином зменшуючи основний ризик, пов’язаний із застарілою зброєю.