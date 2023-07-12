Австралія виділить Україні новий оборонний пакет, включно з 30 БТР Bushmaster

Австралія передасть Збройним силам України щонайменше 30 колісних повнопривідних бронетранспортерів Bushmaster.

Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Вільнюсі 12 липня.

– Переговори з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч, – зазначив глава держави.

Bushmaster PMV (захищена мобільна машина) чи Bushmaster IMV (піхотна мобільна машина) – це австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль. Він виготовляється в Аделаїді компанією Thales Australia на основі ліцензії ірландської компанії Timoney Technology.

За даними з відкритих джерел, розроблено шість основних модифікацій машини: транспортування 10-особового військового підрозділу, командирська, нападу Pioneer, мінометна, вогневої підтримки та амбулаторії.

Машини Bushmaster отримали схвальні відгуки від українських військових. Особливо було відзначено бронезахист та захищеність від підриву на мінах, ергономічність, точність, зручність використання бойового модуля з тепловізійною камерою.

В одному з інтерв’ю українські десантники розповіли, що були випадки підриву машини одразу на двох мінах, екіпаж діставав контузії, але залишався в живих. Штурмові підрозділи Сил Оборони України ефективно використовували ці бронеавтомобілі в битві за Бахмут.

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