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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Майже половина українських біженців має намір залишитися в Німеччині надовго – опитування

Майже половина українських біженців має намір залишитися в Німеччині надовго – опитування
Фото: Pexels

Із понад 1 млн українських біженців, які перебувають в Німеччині, 44% хотіли б залишитися в цій країні якнайдовше.

Про це свідчать результати дослідження, які оприлюднили на сайті Федерального інституту досліджень народонаселення.

– Майже половина біженців (44%) мають намір залишатися у Німеччині на більш тривалий термін – тобто принаймні ще на кілька років або навіть назавжди. Це на 5% більше, ніж наприкінці літа 2022 року, – йдеться у статті.

Із 71% тих, хто не хоче залишатися у Німеччині назавжди, 38% планують повернутися в Україну після закінчення війни, а ще 30% хочуть підтримувати тісний зв’язок із Німеччиною і прожити тут хоча б частину часу.

Зазначається, що від кінця літа 2022 року до початку 2023 року частка працевлаштованих біженців дещо зросла і зараз становить 18% з-поміж опитаних.

Понад дві третини українців, які на початок 2023 року не мали оплачуваної роботи в Німеччині, хочуть знайти її негайно або протягом наступного року.

Автори дослідження рекомендують німецькому уряду швидко вирішити, чи продовжувати тимчасовий захист українських біженців після березня 2024 року, чи створити інші перспективи довгострокового проживання.

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Біженці, Війна в Україні, Німеччина
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