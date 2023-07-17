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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Європа готується до другої хвилі аномальної спеки. Температура підніметься вище рекордних 48,8 °C

аномальна спека посуха
Фото: Depositphotos

Південна Європа готується до другої хвилі спеки за тиждень. У вівторок, 18 липня, Італія, Греція та Іспанія, а також Марокко можуть побити температурні рекорди.

Про це пише британська газета The Guardian.

– Новий антициклон, який наблизився до регіону з Північної Африки в неділю 16 липня, може підняти температуру вище рекордних 48,8 °C (120F), які спостерігалися на Сицилії в серпні 2021 року, і слідує за хвилею спеки Цербера минулого тижня, – зазначають журналісти. 

Як повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), наступного тижня під час хвилі спеки, названої Хароном на честь грецького міфологічного човняра, який переправляв душі до підземного світу, може бути зафіксовано найвищу температуру, яку коли-небудь реєстрували в Європі.

– Кліматична криза, спричинена діяльністю людини, посилює екстремальні погодні умови в усьому світі, провокуючи часті та смертельні лиха – від спеки до повеней і лісових пожеж, – ідеться в повідомленні.

У понеділок, 17 липня, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що планета пережила найспекотніші дні за всю історію спостережень у перші кілька днів липня після червня, який був найспекотнішим за всю історію спостережень, згідно з даними ESA.

Європа готується до другої хвилі аномальної спеки. Температура підніметься вище рекордних 48,8 °C

Скриншот/Ventusky.com

У нещодавно опублікованому дослідженні в Nature Medicine повідомляється, що понад 60 000 людей померли через торішню літню спеку по всій Європі. Причому найвищий рівень смертності спостерігався в Італії, Греції, Іспанії та Португалії.

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Джерело: The Guardian
Погода в Європі, Погода у світі, Спека
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