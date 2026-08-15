У неділю, 16 серпня, в Україні не будуть запроваджені заходи з обмеження постачання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

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– 16 серпня виключення не прогнозуються. Завтра, у неділю, застосування заходів з обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять використовувати електроенергію раціонально. Зокрема, не користуватися потужними електроприладами у вечірні часи.

Нагадаємо, в першому півріччі 2026 року до електромереж ДТЕК у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях приєднали понад 2,7 тис. об’єктів “зеленої” та розподіленої генерації.

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Основну частину нових підключень становлять сонячні електростанції. Упродовж січня-червня побутові споживачі під’єднали до мереж 2 728 СЕС. Ще 11 сонячних електростанцій за цей період підключили юридичні особи.

Бізнес активно інвестує й у розвиток розподіленої генерації. За перші шість місяців року до мереж ДТЕК приєднали 14 газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок.

Крім того, було підключено п’ять систем накопичення електроенергії.

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