Британія скликає засідання Радбезу ООН через вихід РФ із зернової угоди

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй збереться 21 липня для обговорення гуманітарних наслідків виходу Російської Федерації із зернової угоди.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило представництво Великої Британії, яка головує в РБ ООН.

– Рада Безпеки ООН збереться завтра (21 липня, – Ред.) о 10:00 на брифінг щодо України. Рада обговорить гуманітарні наслідки переривання РФ Чорноморської зернової ініціативи, – йдеться в повідомленні.

За часом Києва слід очікувати засідання Радбезу о 17:00 21 липня.

Нагадаємо, Росія 17 липня оголосила, що залишає Чорноморську зернову угоду, пояснюючи своє рішення вибухом на Керченському мосту.

Після цього РФ також відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Попри такі рішення офіційної Москви, президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової угоди без участі Росії.

У відповідь на це російське Міноборони заявило, що розцінюватиме всі кораблі, які прямують в порти України, як перевізників військового обладнання чи техніки, тому буде їх начебто атакувати. Українське Міноборони відповіло Росії дзеркально.

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