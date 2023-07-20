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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Британія скликає засідання Радбезу ООН через вихід РФ із зернової угоди

Британія скликає засідання Радбезу ООН через вихід РФ із зернової угоди
Фото: Getty Images

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй збереться 21 липня для обговорення гуманітарних наслідків виходу Російської Федерації із зернової угоди.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило представництво Великої Британії, яка головує в РБ ООН.

– Рада Безпеки ООН збереться завтра (21 липня, – Ред.) о 10:00 на брифінг щодо України. Рада обговорить гуманітарні наслідки переривання РФ Чорноморської зернової ініціативи, – йдеться в повідомленні.

За часом Києва слід очікувати засідання Радбезу о 17:00 21 липня.

Нагадаємо, Росія 17 липня оголосила, що залишає Чорноморську зернову угоду, пояснюючи своє рішення вибухом на Керченському мосту.

Після цього РФ також відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Попри такі рішення офіційної Москви, президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової угоди без участі Росії.

У відповідь на це російське Міноборони заявило, що розцінюватиме всі кораблі, які прямують в порти України, як перевізників військового обладнання чи техніки, тому буде їх начебто атакувати. Українське Міноборони відповіло Росії дзеркально.

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Британія, Війна в Україні, Велика Британія, Зерно, ООН, Радбез ООН, Чорноморська зернова ініціатива
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Британія скликає засідання Радбезу ООН через вихід РФ із зернової угоди
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