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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У списку майже 100 компаній РФ: США запровадили нові санкції проти Росії

Мінфін США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки розшили санкції проти російських компаній і фізичних осіб. До оновленого списку потрапили 95 російських компаній і 18 фізосіб.

Оновлені списки санкцій у четвер, 20 липня, оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили: перший заступник голови Міненергетики РФ Павло Сорокін, перший заступник міністра економічного розвитку Ілля Торосов, перший заступник голови Мінпромторгу Росії Василь Осьмаков, перший заступник міністра фінансів Леонід Горнін, заступник глави Мінекономрозвитку Олексій Херсонцев та інші.

Нові економічні санкції США були запроваджені проти російських підприємств, що працюють або працювали в оборонному та пов’язаному з ним секторі економіки Російської Федерації.

До юридичних осіб, доданих до списку санкцій, потрапили науково-дослідні інститути, підприємства військово-промислового комплексу, виробники обладнання й постачальники послуг нафтогазової галузі, а також банки, зокрема Тінькофф, Локо-банк і Солідарність.

Також санкції було накладено на 14 кораблів, які належать ВАТ Сахалінське морське пароплавство.

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